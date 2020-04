L’après-carrière de Drew Brees se dessine

Le quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees suscite l’intérêt du réseau ESPN qui aimerait bien l’embaucher pour qu’il travaille au sein de son équipe de diffusion des matchs du lundi soir de la NFL en 2021.

Selon le quotidien «New York Post», la chaîne américaine souhaite régler le dossier maintenant, et ce, même si l’homme de 41 ans a paraphé une entente de deux ans et de 50 millions $ avec les Saints au cours de la saison morte. Ce contrat n’empêcherait pas le principal intéressé de se retirer des terrains de football après 2020 s’il le désire. Par ailleurs, NBC et FOX seraient également intéressés à mettre la main sur Brees, d’après le journal new-yorkais.

Chez FOX, les dirigeants aimeraient possiblement miser sur le pivot-vedette pour les diffusions du jeudi soir, ainsi que pour les interventions en studio les dimanches.

Certains anciens noms connus de la NFL ont choisi d’œuvrer au sein des médias, dont l’ancien des Cowboys de Dallas Tony Romo. Ce dernier a récemment accepté un pacte de 17 millions $ par année pour demeurer dans le giron de CBS, selon le «New York Post».