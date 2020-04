«J'ai peur, moi aussi...» -Mitch Marner

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner a publié une lettre mardi pour rassurer les jeunes partisans de hockey qui s’inquiètent des répercussions de la pandémie de COVID-19.

«Chers partisans. Le hockey me manque et vous me manquez tous aussi, peut-on lire dans une lettre manuscrite. C’est difficile de rester à l’intérieur et de ne pas être capable de faire les choses qu’on aime. C’est vraiment difficile de savoir que certains d’entre vous ont peur ou sont inquiets à propos de ce qui se passe dans le monde présentement. Vous n’êtes pas seuls. J’ai peur aussi. Ce qui m’aide, c’est de savoir que mes amis, mes coéquipiers et ma famille se sentent de la même façon. Nous faisons ce qu’on peut pour s’entraider.»

L’athlète de 22 ans n’a d’ailleurs pas hésité à référer les jeunes en détresse vers les ressources qui seront en mesure de les aider.

«Si vous avez besoin de parler à quelqu’un à propos de vos sentiments et de vos inquiétudes, le service Jeunesse, j’écoute est là pour vous – vous n’avez qu’à envoyer un message texte au 686868. Il y a toujours quelqu’un.»