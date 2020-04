C’est 20 pensées – avril 2020 (tome 1)

Publié aujourd'hui à 09h05

Mis à jouraujourd'hui à 09h05

Une chronique qui s’adresse aux fanatiques de l’Impact et de la MLS.

Je réitère mes vœux : j’espère que vous allez bien, autant physiquement que mentalement. Prenez soin de vous.

1- En mars, le commissaire de la MLS, Don Garber, et le copropriétaire du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Jonathan Kraft, ont participé à un panel de discussion organisé par le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Animée par le commentateur Taylor Twellman, la discussion portait sur la croissance de la MLS au cours des 25 dernières années.

Au-delà des sujets abordés, il est intéressant de constater la chimie qui s’opère entre Garber et Kraft, le fils de Robert Kraft, le propriétaire des Patriots de la NFL.

Et elle n’est pas feinte parce que les deux ont traversé ensemble des moments pour le moins difficiles. D’une ligue à trois propriétaires, au bord du précipice prêt à lancer la serviette, à cette ligue en pleine croissance, il y a à peine 20 ans.

Il faut aussi dire que ce sont les Kraft qui ont recruté Garber. En 1998, ce dernier était à l’emploi de la NFL et s’est retrouvé dans une loge avec Kraft au SuperBowl XXXII à San Diego (NDLR : remporté 31-24 par les Broncos de Denver contre les Packers de Green Bay).

À l’époque, la MLS n’était pas satisfaite de son commissaire Doug Logan, le premier de son histoire, et explorait l’idée de le remplacer. L’idée est venue directement de Jonathan qui a relayé le tout aux actionnaires du circuit (dont les ténors qu’étaient Lamar Hunt et Philip Anschutz). Adoubé par Robert, Don Garber allait devenir le deuxième commissaire de la MLS un an et demi plus tard, en août 1999.

2- «Il en doit une aux Kraft.» C’est souvent ce que les partisans semblent penser quand ils veulent justifier le fait que Don Garber ne semble pas se formaliser de la façon dont le Revolution a été mené jusqu’ici.

Peut-être, mais il y a quelque chose de plus. Quand vous vous rapprochez des bureaux de la MLS, quand vous posez des questions sur le sujet, vous vous rendez vite compte que les Kraft ont toujours été très engagés dans le succès de la ligue.

Jonathan est particulièrement actif dans plusieurs comités du circuit Garber. Dans ce colloque au MIT, on a appris qu’il faisait partie du comité qui a piloté les négociations avec l’association des joueurs pour la nouvelle convention collective signée en début d’année.

Il y a quelques années, on m’a aussi confirmé que le fils Kraft était aussi un élément important du comité de l’expansion.

Bref, les Kraft semblent avoir le succès de la ligue à cœur.

3- Coup de sonde du côté des joueurs de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que les Kraft sont présents autour de l’équipe. Réponse d’un des joueurs : «oui, beaucoup. On voit constamment Jonathan au centre d’entraînement. Il est très près de l’équipe.»

Les Revs ont inauguré un centre d’entraînement d’une valeur de 35 millions de dollars en décembre 2019.

4- Même si Garber épargne les Kraft dans ses communications publiques, il semble bien au fait de leur réalité. Au cours de leur discussion d’un peu moins d’une heure, le commissaire a lancé une petite pointe envers Jonathan Kraft. En faisant référence au succès de la concession d’Atlanta, Garber a souligné que son propriétaire avait – lui! – trouvé un terrain au centre-ville, clin d’œil à peine voilé au fait que le Revolution joue toujours en banlieue, à Foxborough, au domicile des Patriots.

Ce à quoi a répondu Kraft : «Eux, ils ont peut-être un peu plus de terrains (land) disponibles...»

5- Depuis le début de la crise, la MLS insiste sur son désir de jouer tous les 34 matchs qui devaient constituer la saison 2020. En date, c’était le message aussi relayé par le président de l’Impact, Kevin Gilmore.

Dans les circonstances actuelles, vous conviendrez que ce scénario semble bien utopique. Mais cette insistance traduit une réalité assez simple : la MLS voudra jouer le plus de matchs possible pour mitiger ses pertes.

Est-ce qu’elle jouera devant ses partisans? Pensez-vous que les spectateurs se rueront pour s’entasser dans un stade avec 20 000 autres personnes après ce que nous avons vécu?

Est-ce que les différents gouvernements peuvent se risquer à donner le feu vert à ce genre de rassemblement sans qu’un vaccin ou un antidote soit offert?

6- C’est assez unanime parmi les différents intervenants de la MLS : il faudra au moins trois semaines de camp au retour pour remettre tout le monde en état. On parle ainsi d’un mois «supplémentaire» de perdu pour la compétition.

Est-ce qu’un calendrier condensé pourrait être la solution dans le circuit Garber, c’est-à-dire jouer semaine après semaine le mercredi et le samedi?

Ça voudrait dire... soumettre ses joueurs à un pourcentage plus élevé de blessures... tester la profondeur des différents effectifs, une des faiblesses du circuit.

Ce sera le défi de toutes les ligues sportives d’ici la fin de l’année 2020. Comment mitiger les pertes financières sans compromettre ses joueurs et – de façon plus large – son produit.

7- Invité du BSI Podcast, le défenseur Greg Garza du FC Cincinnati a tenu des propos flatteurs à propos de son entraîneur, Yoann Damet. Je paraphrase : «C’est le cerveau derrière toute notre organisation, a souligné Garza à propos de l’ancien entraîneur de l’Académie de l’Impact. C’est un Jose Mourinho français.»

8- Garza a aussi évoqué le fait que Damet «semblait avoir un contrat à vie» avec le club de l’Ohio. Avec cette formule, il soulignait l’engagement du technicien dans le projet global à Cincinnati.

Ce commentaire fait écho à ce que j’écrivais à ce sujet en février dernier.

9- Thierry Henry et la compagnie Beats sont associés un à l’autre depuis quelques années. La compagnie d’écouteurs fondée par Dr Dre a mis en scène le buteur français dans quelques publicités depuis plus de 5 ans.

Il y avait probablement quelque chose de naturel de voir Henry offrir une paire d’écouteurs à l’ensemble de l’équipe et du personnel sportif.

C’était plus ou moins un secret : nombreux joueurs l’ont souligné sur leur Instragram personnel.

10- Je vous rappelle que chaque dimanche, à 19h, TVA Sports diffusera d’anciens matchs de l’Impact. L’occasion de revivre les meilleurs moments de l’histoire du club en MLS.