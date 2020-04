«Bien excité de savoir qu'il y a une opportunité»

Publié aujourd'hui à 14h20

Mis à jouraujourd'hui à 14h20

Il n’y a pas un joueur de la LNH qui ne se prépare pas à effectuer un retour au jeu pour relancer la saison. Évidemment, il n’y en a aucun qui sait si ce sera possible ou non, mais tant et aussi longtemps que Gary Bettman ne prendra pas de décision finale, il est important que chaque joueur demeurent dans une excellente forme physique et c’est pourquoi ils doivent s’entraîner à tous les jours.

La grande question est de savoir combien de temps il faudra aux joueurs pour reprendre l’action. Le hockey n’est pas un sport comme les autres et les joueurs doivent patiner durant la saison morte afin d’éviter certaines blessures. Présentement, les joueurs n’ont pas le droit de quitter leur domicile, et encore moins de se rendre à l’aréna pour patiner.

On me confirme que lors des conférences téléphoniques avec les membres de l’association des joueurs, plusieurs se demandent combien de temps la ligue va leur donner pour qu’ils reprennent la forme nécessaire. Clairement, ce ne pourra être une semaine, mais l’entraîneur-chef des Canadiens ne croit pas que ce sera un gros problème.

« Les joueurs n’ont pas le choix de garder une bonne forme physique présentement et ce n’est pas différent de l’été », souligne Claude Julien dans une conférence téléphonique.

« Il y a des joueurs qui ne patinent que pendant une semaine avant le camp d’entraînement, et ils sont dans une forme remarquable parce qu’ils se sont entraînés tout l’été. Je pense qu’en deux ou trois semaines d’entraînement, on pourrait revenir au jeu. On dit d’ailleurs souvent que les camps d’entraînement sont trop longs et qu’il y a trop de matchs préparatoires. Ce serait une bonne occasion de profiter de notre éventuel retour au jeu cet été pour voir comment ça fonctionne avec un plus petit camp. »

Se garder occupé

Claude Julien n’a pas lancé la serviette. Il ne sait pas si la LNH va rouvrir ses portes pour terminer la saison, ni dans quel contexte. Mais il s’assure de demeurer le plus prêt possible en vue d’un éventuel retour au travail. « Je ne veux pas être en mode panique si on revient au jeu. Est-ce que ce sera comme un tournoi qui pourrait ressembler au March Madness? Je ne sais pas, mais je suis bien excité de savoir qu’il y a une opportunité. Donc je passe plus de temps à m’occuper de la préparation du reste de la saison que de préparer la prochaine. »

Des correctifs

Une fois par semaine, Claude Julien participe à une conférence téléphonique avec plusieurs entraîneurs. Mike Babcock et Ken Hitchcock y ont même participé à quelques occasions. Plusieurs idées sont échangées.

« On discute de plusieurs situations, souligne l’entraîneur-chef des Canadiens. Évidemment, on ne parle pas de stratégies. D’une manière ou d’une autre, on connaît les tendances de tous. Mais ça nous permet d’apprendre de certaines situations. Vous savez, chaque équipe a des problèmes différents et nous on a perdu plusieurs matchs par un but et on avait plus de difficultés à domicile. On a donc des choses à régler et je passe du temps à essayer de trouver des solutions. »

Il le fait tout en discutant le plus souvent possible avec ses joueurs pour s’assurer que tout se passe bien pour eux.

Du temps de qualité

C’est dans sa résidence d’été en Ontario que Claude Julien passe son temps en confinement. Et comme tous, il respecte les règles des différents gouvernements pour s’assurer que sa famille et lui demeurent en santé. « C’est une occasion unique de se retrouver tous à la table en même temps. Même dans la saison morte, c’est difficile de souper tous ensemble. Il y a toujours quelque chose. Des activités, les enfants qui font du sport. Ça me rappelle mes repas en famille il y a 40 ou 50 ans. Ça me manquait. C’est donc l’occasion de se retrouver malgré une situation difficile. »

Évidemment que Claude Julien regarde avec attention tout ce qui se passe relativement au coronavirus. Il se dit très impressionné par le boulot effectué par les dirigeants politiques au niveau fédéral, ontarien et québécois.