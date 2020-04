Un entraînement signé Connor McDavid

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a lancé la première vidéo d’entraînement d’une série destinée aux jeunes, lundi.

En partenariat avec son entraîneur personnel, l’ancien joueur de la Ligue nationale Gary Roberts, l’athlète de 23 ans propose une séance d’entraînement d’une quinzaine de minutes comprenant des exercices qui ne requièrent aucun équipement et qui sont facilement réalisables à la maison.

«Il s’agit d’enseigner aux enfants comment faire un entraînement quand ils ont juste leur corps», a indiqué Roberts au réseau ESPN.

L’idée de ces vidéos provient de l’agent de McDavid, Jeff Jackson, dont les enfants lui demandaient comment ils pouvaient rester actifs avec la fermeture de leur école en raison de la pandémie de coronavirus.

«J’ai eu l’idée que Gary et Connor pourraient créer un exercice hebdomadaire très simple conçu pour les enfants, a dit Jackson. Chaque maman et papa vivent ce que nous traversons. Les enfants jouent à des jeux vidéo ou rendent leurs parents fous. Peut-être que notre initiative occupera une demi-heure de la journée des enfants. Prenez leur iPad et faites les exercices.»

Une nouvelle vidéo d’exercices sera diffusée tous les lundis et elle sera disponible sur les réseaux sociaux de McDavid et de Roberts.