Quand Hextall a «pété une coche» à cause de Roy

Au sommet de son art, Patrick Roy était d’une confiance inébranlable et il y est allé de quelques déclarations arrogantes mémorables pour blesser l’orgueil de ses adversaires – il ne peut d’ailleurs pas entendre ce qu’ils disent, car des bagues de la coupe Stanley obstruent son ouïe.

Lors la série Canadiens – Nordiques de 1993, Jean-Jacques Daigneault avait d'ailleurs mis à contribution cet aura de Roy en conseillant au gardien de s’en prendre à Ron Hextall. L’ancien défenseur a raconté cette anecdote, lundi, à l’émission Dave Morissette en direct (à voir dans la vidéo ci-dessus).

C'est que Daigneault avait joué avec Hextall lors de son passage avec les Flyers de Philadelphie. Et lors de la saison 1986-1987, il avait été témoin du genre d’effet que les commentaires de Roy pouvaient avoir sur le bouillant Manitobain.

«On avait le meilleur club défensif et on était sur le point de gagner le trophée William M. Jennings pour le plus faible nombre de buts accordés, a ressassé Daigneault. Je pense qu’il restait 5 ou 6 matchs à la saison. Je crois que les Canadiens étaient 10 buts en haut de nous et Patrick, à Montréal, avait dit qu’il était confiant de voir l’équipe gagner le Jennings.

«Hextall avait lu son commentaire dans le journal et il avait pété une coche – je ne répéterai pas les mots employés. Alors, j’avais dit à Patrick : "Si t’es capable de dire quelque chose au sujet d'Hextall, tu pourrais vraiment le déconcentrer." C’est à ce moment qu’il avait dit : "Hextall joue bien, mais il ne gagne pas."»

Ah, oui, pour ceux qui se posaient la question: en 1986-1987, Roy a tenu parole et a bel et bien remporté le trophée Jennings. Le CH a accordé 241 buts; les Flyers, 245. Hextall devait fulminer...