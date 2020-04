Marleau, Matthews et Marner: une amitié expliquée

Profitant de son concept de vidéoconférence avec ses vedettes, la Ligue nationale de hockey (LNH) a décidé de réunir Patrick Marleau, Auston Matthews et Mitch Marner, lundi.

Les trois hommes ont été des coéquipiers chez les Maple Leafs de Toronto lors des campagnes 2017-2018 et 2018-2019. Malgré une différence d’âge de 18 ans entre Marleau et les deux jeunes vedettes de la formation de la Ville Reine, une puissante amitié s’est développée entre eux et reste toujours solide aujourd’hui.

C’est d’ailleurs le vétéran qui a décidé d’initier le premier contact avec les deux jeunes hockeyeurs en 2017. Après les avoir observés pendant le camp d’entraînement et en début de saison, Marleau a profité du premier séjour de l’équipe à l’étranger.

«Lors d’un de nos premiers voyages, je suis revenu de souper et tu [Marleau] étais sur le lit de Mitch, avec Mitch et vous m’attendiez, s’est souvenu Matthews. Nous avons regardé un film, "Cars 3", et c’est devenu la tradition. À chaque voyage, nous mettions un film et nous nous commandions du dessert.»

Celui qui avait préalablement passé toute sa carrière avec les Sharks de San Jose a d’ailleurs mentionné que c’est principalement en raison de la présence de jeunes vedettes qu’il avait décidé de signer un contrat avec les Leafs en juillet 2017.

«Je savais que l’équipe était jeune et très talentueuse. [...] Je voulais saisir la chance de jouer avec ces gars-là. Ils rendent meilleurs tous les joueurs qui évoluent avec eux.»

Beaucoup de mini-hockey

Si l’amitié entre les trois hommes s’est amorcée sur la route, c’est en jouant au mini-hockey avec les quatre jeunes garçons de Marleau dans leur sous-sol qu’elle s’est solidifiée. Les enfants du vétéran ont d’ailleurs assisté à la vidéoconférence derrière leur paternel.

«Les deux [enfants] que vous voyez derrière "Patty" ont eu une grande influence pour nous faire venir chez eux. Nous voulions jouer au mini-hockey avec eux, a exprimé Marner. La première fois que nous y sommes allés, nous n’avions pas amené de vêtements de rechange. Toutes les autres fois, nous en avions, parce que nous savions que nous allions être recouverts de sueur.»

«C’est vraiment là que notre relation a pris son envol, a ajouté le numéro 16. Nous avions l’impression d’être de la famille.»

«Le mini-hockey était intense, a renchéri Matthews. Nous avons brisé plusieurs montres intelligentes.»

«Je pense que Matthews était le plus intense, a quant à lui dit Marleau. S’il n’était pas le meilleur, il était le plus vocal.»