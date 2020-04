Le défi de refaire la série Canadiens-Nordiques de 1993

Publié aujourd'hui à 08h02

Lorsque mon patron Louis-Philippe Neveu m’a confié le mandat, avec mon collègue Patrick Lalime, de refaire la série Canadiens-Nordiques de 1993, j’étais emballé et stimulé.

Décrire et analyser les six matchs de cette fameuse série, alors que les résultats sont connus, représentait un défi.

Vingt-sept ans plus tard, ma perspective a changé. Vous allez voir, la vôtre aussi.

À l’époque, j’avais 12 ans et j’étais un mordu fou du hockey. Aujourd’hui, j’en ai 39, je suis descripteur et j’ai côtoyé, au fil des ans, plusieurs des acteurs-clés de cette série Canadiens-Nordiques de 1993.

Patrick et moi nous nous sommes donnés comme mission de décrire l’action de chacun des matchs tout en soulignant les moments importants qui ont eu un impact sur la suite des choses dans la série.

De plus, nous avons voulu mettre en valeur les accomplissements des joueurs et des entraîneurs avant, durant et après cette série qui est réputée.

Je crois que le résultat final vous plaira.

Pour les plus vieux, vous pourrez revoir chacun des matchs dans leur intégralité. Ainsi, vous reverrez des moments qui vous ont fait vibrer.

Pour les 30 ans ou moins, vous verrez sûrement pour la première fois les six matchs du début à la fin.

Et vous savez quoi? L’occasion sera idéale pour un père ou un grand-père de s’asseoir avec son fils ou son petit-fils et d’expliquer dans ses mots, tout en regardant la télévision, ce qui s’était passé en 1993.

Une façon de se recueillir

En décrivant les six matchs, j’ai eu une belle pensée pour les équipes de diffusion de l’époque.

En 1993, les matchs Canadiens-Nordiques à Québec étaient décrits et analysés à la télévision par André Côté et Claude Bédard, alors que les matchs à Montréal étaient l’affaire de Claude Quenneville et de Gilles Tremblay.

Des hommes de cœur qui nous ont fait vivre la rivalité Canadiens-Nordiques avec leur passion et leur professionnalisme. Je salue leur contribution et leurs efforts pour le métier que je pratique aujourd’hui. Ils sont des pionniers.

Patrick et moi ne pouvions pas égaler leur performance de l’époque. C’était unique, c’était sur place et c’était en direct. Cependant, nous avons fait notre travail avec respect, humilité, intégrité et passion.

Nous avons décrit les matchs à partir d’un téléviseur 50 pouces avec nos notes et nos souvenirs.

Le hockey a changé

En décrivant la série Canadiens-Nordiques de 1993, nous avons dû nous adapter aux façons de faire et aux règlements de l’époque.

Vous allez voir, le hockey a changé.

À l’époque, les équipes ne pouvaient pas effectuer une passe qui franchissait deux lignes.

Également, pour confirmer un dégagement refusé, le joueur défensif devait toucher à la rondelle avant que l’arbitre ne siffle.

Important de préciser qu’il n’y avait aucun filet de protection derrière les gardiens de but pour empêcher que la rondelle ne se retrouve chez les spectateurs.

Aussi, lorsque l’arbitre imposait une pénalité, le jeu reprenait dans le territoire où il y avait eu la l’infraction.

Parlant d’arbitre, il n’y avait que trois officiels sur la patinoire, soit un arbitre et deux juges de lignes.

Ce qui est aussi frappant, c’est l’accrochage. Il y avait en a beaucoup. Les joueurs ne se gênaient pas pour accrocher leurs rivaux afin de les ralentir. C’était permis à ce moment.

Autre observation : Ron Hextall gardait les buts debout. Faire un arrêt sur les genoux pour lui était rare.

Toutefois, plusieurs choses demeurent. Joe Sakic était toujours aussi spectaculaire et Patrick Roy toujours aussi dominant. Et la rivalité Canadiens-Nordiques demeure encore et toujours au cœur des valeurs québécoises.

J’espère que vous allez apprécier.

Ce sera présenté tous les soirs, à TVA Sports, de lundi à samedi à compter de 19h.