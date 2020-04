La rivalité Canadiens-Nordiques revivra à compter de ce soir à TVA Sports

L’intense rivalité entre les Canadiens et les Nordiques revivra à TVA Sports l’instant d’une semaine.

Nous amorçons ce soir à 19h la diffusion de la fameuse série de premier tour de 1993 avec le premier match entre les deux équipes. ette confrontation pour le moins marquante sera présentée en intégralité sur nos ondes jusqu’à samedi. Un match est prévu à l’horaire tous les jours à compter de 19h.

Ces rencontres rappelleront des souvenirs à tous. En plus de l’action sur la glace, vous vous remémorerez les duels d’entraîneurs entre Jacques Demers et Pierre Pagé, les prouesses de Patrick Roy, qui est mystérieusement sorti de son filet durant quelques minutes en plein match, et la routine dérangeante d’avant-match de Ron Hextall.

Sans vouloir jouer les «divulgâcheurs», rappelons que les Nordiques avaient pris l’avance en remportant les deux premières rencontres à Québec. Les Canadiens étaient toutefois revenus de l’arrière pour gagner les quatre matchs suivants.

Pour le Tricolore, c’était une première étape vers sa dernière conquête de la Coupe Stanley.

«C’était une erreur de ma part»

Pagé, l’un des grands acteurs de la série, a d’ailleurs accordé une entrevue à l’émission matinale de TVA, Salut Bonjour, lundi, en direct de l’Autriche, où il vit depuis des années. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Au cours de l’entretien, il est évidemment revenu sur sa célèbre prise de bec avec son joueur étoile Mats Sundin au banc des Nordiques pendant le sixième et dernier match de cette série. Il dit avoir appris sa leçon.

«C’était une erreur de ma part, a-t-il reconnu 27 ans plus tard. Sundin avait fait une erreur et je me suis fâché, mais ce n’était pas le temps de montrer ma frustration devant tout le monde.

«J’ai appris ma leçon et je suis allé en Europe par la suite. Il y a un proverbe qui dit: gagne ou apprends. Disons que j’ai appris!»