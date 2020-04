Chaque joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) doit apprendre à composer avec l’arrêt des activités qui l’afflige présentement. Il y a toutefois des patineurs l’ayant plus difficile que les autres.

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Conor Garland a affirmé qu’il passait ses journées à se faire un sang d’encre pour sa conjointe qui est infirmière dans un hôpital pour enfants de la région de Boston.

«Je passe la majorité de ma journée à m’inquiéter à ce sujet et à lui parler, a indiqué le patineur de 24 ans au site sportif The Athletic. Elle est la meilleure et je l’admire tellement, mais le travail devient de plus en plus intense et dangereux. Ils mettent à pied de plus en plus de gens, donc il y en a plus à faire.»

Garland aimerait mieux que sa copine soit avec lui à Scottsdale, mais assure comprendre le sacrifice qu’elle fait pour la santé des autres. En attendant de la retrouver éventuellement, l’ancien meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec [2014-2015 et 2015-2016] essaie de ne pas tomber malade et passe la plupart de son temps dans son domicile à jouer à des jeux vidéo.

«J’essaye simplement de rester en sécurité. Tout cet inconnu est épeurant», a dit celui qui portait les couleurs des Wildcats de Moncton dans le circuit Courteau.

Pas de reprise

S’il espère pouvoir finir sa campagne 2019-2020, Garland ne pense pas que la LNH sera en mesure de reprendre ses activités de sitôt.

«J’écoute la conférence de presse du président et des deux médecins tous les jours et c’est difficile de s’imaginer que nous serons en mesure de jouer bientôt sans avoir des contraintes strictes, a dit le natif de Scituate, au Massachusetts. Je suis sûr que la ligue réfléchit à tout cela, mais il semble que cela durera plus longtemps qu’on le pense.»

«Ceci est tellement plus important que le hockey», a-t-il conclu.

En 2019-2020, Garland disputait une première saison complète avec les Coyotes, lui qui avait été leur choix de cinquième tour (123e au total) en 2015. L’ailier droit a amassé 22 buts et 17 mentions d’aide pour 39 points en 68 parties.