COVID-19 : le DG des Bills s’implique

Le directeur général des Bills, Brandon Beane, a lancé une campagne de financement, lundi, pour venir en aide à divers organismes caritatifs de la région de Buffalo qui travaillent à contrer les effets de la pandémie de coronavirus.

Le DG a fait un don de 20 000 $ à la section locale de Centraide, mais a surtout mis en place des incitatifs pour que les amateurs de son équipe de football s’impliquent.

«Je suis très reconnaissant envers les personnes de Buffalo et de partout au pays qui sont en première ligne : les médecins, infirmières, premiers répondants, épiciers, pharmaciens, toutes les personnes qui essaient d’aider les autres et qui mettent leur propre santé en danger pour la cause, a affirmé Beane dans un communiqué. Il n’y a pas vraiment de moyen de les remercier, mais j’espère que c’est un bon moyen pour le reste de la communauté d’aider.»

Les individus qui feront un don au Fonds d’intervention communautaire COVID-19 de l’ouest de New York entre lundi et le 17 avril pourront vivre une expérience unique en lien avec les Bills.

L’un des récipiendaires des prix de Beane aura la chance unique d’être sur la ligne téléphonique pendant que le DG annoncera qui sera le premier choix de l’organisation lors du repêchage 2020 de la NFL. Un autre donateur obtiendra une séance de questions/réponses avec Beane via vidéoconférence. Des billets pour le match d’ouverture des Bills, un déjeuner avec le DG et plusieurs pièces d’équipement autographiées par des joueurs sont aussi à l’enjeu.

«Je trouvais qu’avec le repêchage à venir dans les prochaines semaines, ce serait une belle distraction pour les gens qui traversent une période plus difficile, a exprimé Beane. Nous avons à quel point les partisans des Bills sont enthousiastes, donc j’ai essayé de trouver un moyen de les impliquer et de créer certaines opportunités auxquelles les amateurs n’ont pas accès habituellement.»