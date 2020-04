Une conversation avec Bergevin a tout changé pour Caufield

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield a réagi publiquement quant à son retour dans la NCAA en 2020-2021, s’estimant heureux d’obtenir une autre occasion de se développer davantage avec les Badgers de l’Université Wisconsin.

Dans une entrevue diffusée par le site The Athletic, lundi, le hockeyeur de 19 ans a livré ses états d’âme relatifs à la décision de le laisser dans la NCAA, où il a récolté 36 points en autant de matchs pendant la dernière saison. Il est loin d’en vouloir au directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, et à la direction de l’équipe.

«En y repensant, une autre année à disputer moins de matchs, à essayer de me développer physiquement et à améliorer les choses en dehors de la glace, être un jeune pendant une autre année avant que ma vie ne change, je suis vraiment heureux de cette décision, a indiqué l’Américain.

«J’avais beaucoup de choses en tête avant de prendre cette décision, mais quand j’y repense, je me dis que c’est la meilleure chose pour moi en ce moment. À long terme, je pourrai dire que j’ai passé une autre année avec mon frère à l’école et que c’était une expérience formidable. Puis, à la fin de l’année prochaine, j’espère être prêt à faire le saut et à jouer un rôle important.»

Pourtant, ce n’était pas tout à fait ce que le joueur d’avant espérait il y a quelques mois. Une conversation téléphonique avec Bergevin au début mars l’a convaincu qu’il valait mieux être patient.

«Il a été assez direct par rapport à ce qu’il voulait faire et l’objectif qu’il avait en tête pour le futur. C’était de bonnes choses à entendre même si, plus tôt dans l’année, je voulais quelque chose de différent. L’appel avec lui a fait du bien. C’était bien d’entendre ce qu’il planifiait pour le futur», a souligné Caufield au même site.

Son entraîneur consent

À la mi-mars, l’instructeur-chef des Badgers, Tony Granato, avait confirmé au Journal de Montréal le retour du premier choix au repêchage du Canadien en 2019. La réaction de son protégé n’est donc pas étonnante.

«Il a rappelé que son objectif demeurait de faire le saut avec le Canadien le plus rapidement possible, mais qu’il voulait s’assurer d’être prêt», avait-il dit.

«Ton objectif, quand tu rêves d’atteindre la LNH, doit être de vouloir être un joueur d’impact et d’y rester pour longtemps. Le développement de Cole, cette année, fut fantastique. Il a encore des choses à améliorer, simplement au niveau de la maturité physique et du nombre de matchs disputés. Cette autre saison va l’aider à polir son jeu. Il est sur la bonne voie», avait renchéri Granato, un ancien attaquant de la Ligue nationale.