Ce que vous ne saviez pas sur la conquête de 1993

Publié aujourd'hui à 12h49

Mis à jouraujourd'hui à 12h49

Il y a 27 ans déjà que les Canadiens de Montréal ont remporté la coupe Stanley pour la dernière fois. L’un des joueurs qui avait joué un rôle prépondérant dans cette conquête est Kirk Muller, l’actuel entraîneur-associé du Tricolore.

Muller a disputé plus de 1300 matchs dans la Ligue nationale de hockey, mais le fait saillant de sa carrière demeure le championnat de 1993, au Forum.

Vous pourrez d'ailleurs voir la fameuse série de 1993 opposant les Canadiens aux Nordiques à TVA Sports à compter de 19h, lundi soir.

J’ai contacté Muller à sa résidence de Kingston, en Ontario, en attendant la reprise des activités dans la LNH. Ce raconteur-né m’a partagé certains de ses souvenirs les plus mémorables de 1993.

«Quand la Ligue nationale a suspendu la saison, j’ai dit a mon épouse Stacey que ça allait être long et qu'on était aussi bien d'aller au chalet. Ma fille Brittney, qui habite à Montréal, et son fiancé ont tous les deux perdu leur emploi en raison du coronavirus. Ils allaient également perdre leur appartement alors j'ai fait le ménage du garage pour accueillir tous leurs meubles.

«Ils déménagent ici temporairement. Mon autre fille, Bryelle, habitait déjà à Kingston. Elle est mariée à Brad Malone qui joue pour le club-école des Oilers d’Edmonton. Ils sont aussi venus passer cette période avec nous, tout comme ma fille qui étudie à l’Université Ohio State.

«Alors nos quatre filles, leurs conjoints et mon petit-fils Banks sommes tous sous le même toit. On est chanceux, on a assez de place pour accueillir tout le monde. Dans les circonstances, c’est vraiment agréable, c’est comme une réunion de famille!»

Je lui ai demandé quelle était leur routine avec tout ce monde dans la maison.

«Les journées commencent tôt avec Banks! Nous avons deux vélos dans le sous-sol et on a dû créer un horaire pour déterminer qui peut s’entraîner à quel moment, sinon on se battait presque pour savoir qui allait s’entraîner. Pour ma part, je passe une bonne partie de la journée à travailler sur le chalet. J’ai de l’avance, ce sont des choses que je fais habituellement en juin.

«Chaque soir on a un thème pour le souper. Hier soir, c’était la soirée tacos mexicains! Après le repas, on joue à des jeux. On a joué aux échecs, aux dames, aux dés, plein de jeux de cartes. J’ai même regardé des séries télévisées, ce que je ne faisais pas avant. J’ai écouté Breaking Bad dernièrement avec mon épouse et là nous sommes accros à Ozark. Ah oui et Tiger King aussi! C’est un documentaire complètement sauté.»

Revenons maintenant au hockey et à ces séries éliminatoires qui avaient été magiques.

1- Quand tu penses à la coupe Stanley de 1993, qu’est-ce qui te vient immédiatement en tête?

«Guy Carbonneau, Rob Ramage et Patrick Roy étaient les seuls joueurs dans notre équipe qui avaient remporter la coupe Stanley. Je me souviens de la parade dans les rues de Montréal, c’était vraiment indescriptible. Carbo et Serge Savard étaient plus en retrait. Ils nous ont laissé savourer le moment sachant que c’était notre première fois. Je me demande même si Carbo et Serge ont touché la coupe!

«Maintenant que je suis entraîneur, il n’y a rien que j’aimerais plus que notre équipe puisse vivre pareille expérience. Nous avons vraiment un bon groupe de gars. Ce serait extraordinaire pour les partisans, pour la ville, pour tout le monde. Je peux juste imaginer la parade.

«Il y en a qui ont remporté quatre ou cinq coupes Stanley, mais il n’y a rien comme la première. On attend toute notre vie pour ce moment. On fait tellement de sacrifices, un peu comme les athlètes olympiques. C’est la consécration pour les efforts d’une vie.»

2- Qu’est-ce qui a si bien fonctionné pour l’équipe de 1993?

«Ç'a commencé bien avant. Gagner la coupe Stanley est un long processus. Lorsque je suis arrivé à Montréal, en 1991, l’équipe avait tout. J’étais étonné de voir à quel point tout le monde jouait bien défensivement. Pat Burns était le coach et tout le monde le savait. Il y avait beaucoup de structure. Nous n'avions pas eu une mauvaise année [le CH avait terminé au 1er rang de sa section), mais nous n'avions pas gagné. L’année suivante, Jacques Demers est arrivé. C’était tout un contraste. Nous sommes allés à Londres, en Angleterre, pendant le camp d’entraînement et c’était comme si les portes d’écluses étaient ouvertes. Jacques voulait une équipe offensive.

«Autour de Noël, Carbo, moi et Patrick avons fait une rencontre d’équipe. Nous avons dit aux joueurs que nous ne pouvions pas marquer plus de buts que Pittsburgh. Qui sommes nous? Quelle est notre identité? Et les choses ont changé à partir de ce moment. Nous avons resserré notre jeu. Nous sommes devenus une équipe unie. Jacques avait cette habileté de bien s'entendre avec les joueurs, il était à l’écoute.»

3- Quelle sorte d’adversité vous avez rencontrée par la suite?

«Le monde oublie que nous n'avons pas connu une bonne fin de saison. Nous avions seulement gagné trois des nos neuf derniers matchs. Nous n'avions pas eu une mauvaise année, mais Boston et Québec avaient été meilleurs. Pittsburgh écrasait tout le monde.

«Les séries ont mal commencé, nous avons perdu nos deux premiers matchs contre Québec. Je vais toujours me souvenir d’une rencontre d’équipe avec Serge Savard. Il était calme et posé. Il nous a dit que si nous continuions de jouer exactement de la même façon, nous allions gagner. On dirait que ça nous a enlevé une tonne de pression sur les épaules.

«J’ai toujours voulu lui demander s’il le pensait vraiment ou si c’était pour nous donner confiance, mais ç'a fonctionné! Nous avons gagné les quatre matchs suivant et je pense que nous avons perdu seulement deux autres fois par la suite.»

4- Je dois t’avouer que j’étais en furie quand vous avez gagné. Wayne Gretzky était mon idole.

«Moi aussi, c’était mon joueur préféré! Quand j’étais jeune, mon frère avait joué au tournoi Pee-wee de Québec et toute la famille avait fait le voyage. Tout le monde parlait de cette jeune sensation, Wayne Gretzky. Mon père nous avait donc amené voir jouer Brantford au Colisée. Je pense qu’il jouait contre Dallas ou quelque chose comme ça. Je n'oublierai jamais ce moment, il était incroyable. Mon frère a d’ailleurs joué contre lui à quelques occasions dans le hockey mineur.

«Quelques années plus tard, j’avais 14 ans et j’avais le même agent [Gus Badali] que Wayne. Alors une journée, Gus est venu me chercher à la maison avec Wayne en direction de Montréal. C’était le camp d’entraînement pour la Coupe Canada. Alors imagine, je n’ai jamais vu un match de la LNH et je me retrouve au Forum avec des légendes, dont mon idole. C’était surréaliste. Après l'entraînement, Wayne m’a donné son bâton et 20$. Il m’a dit d'aller chercher trois trios Big Mac au McDonald's. On a mangé ensemble les trois et je me disais: Wayne Gretzky mange du McDo!? (rires).»

5- C'était comment d'affronter ton idole en finale?

«Je me disais que j’allais soit affronter Doug Gilmour, qui est aussi natif de Kingston, ou mon idole. Je ne savais pas quel scénario je préférais! Nous avons remporté le deuxième match pour égaler la série et il y a un joueur dans le vestiaire qui a dit que dit que Wayne n’avait pas fait grand chose. Je me suis tout de suite levé et j’ai dit à ce joueur et à tout le monde que c’était ma première chance de gagner la coupe et donc, de ne pas critiquer ou dire quoique ce soit qui pourrait allumer Wayne. Je savais que si quelqu’un ouvrait la porte dans les médias et disait la moindre chose, il pourrait bien avoir une performance de quatre points le match suivant et faire ce que Wayne était capable de faire.

«Après le quatrième match, je me suis dit: Mon Dieu, on est à une victoire de la coupe Stanley. Je n'ai jamais été un joueur nerveux, je croyais en notre équipe, mais de savoir que Wayne jouait encore, c’était ma plus grande crainte. Je me demandais ce que nous allions faire s'il jouait comme lui seul pouvait jouer. Ce n’est que lors des deux dernières minutes de jeu du cinquième match que j’ai pu relaxer et profiter du moment.»

6- Est-ce que Wayne t’a dit quelque chose lors de la traditionnelle poignée de main?

«Il a fait preuve de classe, comme toujours. Il était complètement défait après le match. Il faisait une entrevue à la télévision nationale et il m’a vu du coin de l’œil. Comme seul lui sait le faire, il a détourné l’attention en disant que l’histoire ce n’était pas Wayne Gretzky et les Kings qui avaient perdu, mais bien que Kirk Muller et les Canadiens avaient gagné et que l’attention devait être sur nous. Après coup, il m’a salué et a pris le temps de parler à mon père. Il sait toujours dire les bonnes choses.»

7- Qu’est ce que ça représente de marquer le but gagnant dans le match décisif de la coupe Stanley?

«C’est drôle, je suis justement en train de faire le ménage dans mes affaires et j’ai les patins, les gants, la bâton et la rondelle de ce match dans mon bureau. J’ai quelque chose de spécial de prévu pour ces articles, mais j'ai promis de ne pas le dévoiler! C’était magique, la cerise sur le sundae. Il n’y a rien de mieux que j'aurais pu demander. Ç'a été le meilleur moment de ma carrière. Ce n’était pas le plus beau but, mais c’était mon genre de but. Je suis très fier de ce moment.»

8- Vous deviez avoir toutes sortes de personnalités au sein de cette équipe?

«Personne n’était plus fou que Mike Keane! C’est probablement mon coéquipier préféré de toute ma carrière. Il a remporté trois coupes Stanley avec trois équipes différentes. C’est un beautie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il n’arrêtait jamais, son cerveau était toujours actif!

«Nous avions passé les séries à l’hôtel, sur la route comme à la maison. C’est beaucoup de temps en équipe dans les hôtels. Un moment donné, au premier tour, j’ai lancé une chaudière d’eau sur Keane et Lyle Odelein, son co-chambreur. C’était une grave erreur. Le lendemain, les gars sont allés s’acheter des fusils à eau. Plus les séries avançaient, plus les fusils à eau devenaient gros. Presque tout le monde en avait. On était comme des enfants. Les mauvais coups qui se sont faits, ça n’a pas de sens.

«Un soir, pendant la finale, Jacques Demers s’est trompé d’étage et s’est retrouvé sur le nôtre. Il a vu la scène. Les joueurs en train de s’arroser dans le corridor avec des fusils à eau. Il était en furie. Le lendemain, il m’a fait venir dans son bureau avec quelques autres joueurs. Il nous a dit qu’on se comportait comme si on avait déjà gagné la coupe et qu’on ne prenait pas ça au sérieux et qu’on devait cesser immédiatement. On lui a dit: d’accord, mais on fait ça depuis le début des séries. Il a donc dit: Vraiment? N’arrêtez surtout pas alors!»

9- Faut-il vraiment souffrir pour gagner une coupe?

«Vraiment. On avait un héros différent tous les soirs. Plusieurs joueurs jouaient avec des blessures. Je me souviens de notre premier match en séries contre les Nordiques. Mike Ricci m’a donné toute une mise en échec. J’ai déchiré des cartilages et les ligaments dans mon épaule. Je ne pouvais pas croire que ça arrivait à ma première présence. Je ne pouvais même pas lever mon bras, mais le Docteur Mulder me piquait avant chaque match pour me permettre de jouer. Il m’a permis de jouer les quatre rondes.»

10- Dis-moi comment était Patrick Roy pendant votre conquête?

«J’ai adoré jouer avec lui. Le premier tour a été difficile pour lui. Il n’était pas en santé. Mais quand il a retrouvé la santé, il était incroyable. Tu veux jouer avec des gars qui vont tout faire pour gagner. Pour Patrick ça ne laissait aucun doute. J’ai appris de ne pas toucher ses jambières et je ne lui parlais jamais les jours de match. Je le laissais dans sa bulle. Si on a gagné autant de matchs en prolongation, c’est parce qu’on savait qu’il allait faire les arrêts. C’était à nous d’aller marquer.

«Je me souviens de mon premier match avec le Canadiens. Les Devils avaient joué l’après-midi et juste avant la partie, Mike Keane est venu me voir pour me dire: Aucune pression, mais Stéphane Richer a marqué deux buts à ses débuts avec le New Jersey! Je me suis dit: ok, il faut que je sorte un bon match. J’étais sur la formation partante et à la fin de l’hymne national, je mettais mon casque et commençait à patiner avec intensité. Ce que je ne savais pas, c'est que Patrick avait un rituel. Il patinait vers le centre de la patinoire. Je ne l’ai jamais vu et nous avons eu une violente collision. Disons que ça commençait mal. Heureusement, il m’a pardonné et on a partagé un championnat ensemble!»