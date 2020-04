Un ancien recordman de la NFL succombe à la COVID-19

L’ancien botteur de la NFL Tom Dempsey est décédé après avoir contracté la COVID-19.

Les Saints ont confirmé l’information, dimanche. Dempsey avait 73 ans.

«Nos pensées et nos prières vont à Carlene et à toute la famille Dempsey, peut-on lire dans un communiqué de l’équipe. La vie de Tom démontre la puissance de l’esprit humain et illustre sa détermination absolue à ne pas permettre que des revers entravent la réalisation de ses rêves et de ses aspirations.»

Dempsey a rapidement fait sa place avec les Saints malgré le fait qu’il était né sans orteils à son pied droit, pied qu’il utilisait pour botter. Il a en effet été invité au Pro Bowl dès sa première saison en 1969 en plus d’être nommé sur la première équipe d’étoiles.

C’est toutefois l’année suivante qu’il a marqué les esprits avec un placement réussi de 63 verges. Il s’agissait d’un record, qui a par ailleurs tenu jusqu’en 2013, lorsque Matt Prater a réussi l’exploit sur une distance de 64 verges.

Dempsey a évolué pendant 11 saisons dans la NFL avec les Saints, les Eagles de Philadelphie, les Rams de Los Angeles, les Oilers de Houston et les Bills de Buffalo. Il a réussi 61,6 % de ses placements en carrière.