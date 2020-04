Patrick Roy, trop impulsif pour la LNH?

En 2013-2014, le pilote des 67’s d’Ottawa, André Tourigny, a occupé le rôle d’entraîneur adjoint avec l’Avalanche du Colorado.

L’instructeur-chef, cette année-là? Un certain Patrick Roy! L’ancien gardien de but vedette avait d’ailleurs, au terme de cette campagne, remporté le trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur de la LNH.

Comme plusieurs le savent, le parcours de Roy dans la LNH s’est cependant terminé en queue de poisson et après quelques années sabbatiques, l’ancien #33 est retourné dans son patelin, à Québec, où il dirige maintenant les Remparts dans la LHJMQ.

Plusieurs amateurs ont souvent tendance à qualifier Roy de «trop émotif pour un retour dans la LNH». Tourigny n’est vraiment pas de cet avis.

«Les gens pensent qu’il est émotif... Oui, sauf qu’il a toujours contrôlé ses émotions! Sa force, quand il était gardien, c’était justement de canaliser sa fougue au bon endroit. Il a certainement sa place dans la LNH!

«Est-ce que lui, par contre, veut revenir dans le circuit Bettman? Ça, c’est une autre question! Il est bien à Québec et n’est peut-être pas prêt à partir n’importe où...»

«On va avoir une équipe compétitive»

En janvier dernier, tout juste après le dernier Championnat du monde de hockey junior, Tourigny a été nommé entraîneur-chef de l’équipe canadienne.

Après quatre présences en tant qu’adjoint, l’heure était venue, selon Hockey Canada, de le placer dans le siège du conducteur.

Crédit photo : Photo d'archives, Agence QMI

Nous ne sommes peut-être qu’a huit mois du prochain tournoi, mais l’instructeur a quand même une bonne idée du genre d’équipe qu’il souhaite assembler en décembre prochain.

«C’est difficile de prévoir comment les choses vont tourner, mais je sais qu’on va avoir une équipe compétitive et qu’on va avoir une excellente profondeur.

«À mon avis, on doit prendre les meilleurs joueurs disponibles. Certains, lorsqu’ils forment leur équipe, se disent qu’ils veulent une formation plus grosse ou plus rapide.

«Moi, je crois que tu dois juste prendre les meilleurs. On ne passera pas à côté des joueurs les plus talentueux à cause de ce que tu as planifié sur le bord de ta piscine!»

En écoutant Tourigny, on se rend compte qu’il semble apprécier les joueurs dotés d’habiletés.

«J’adore le talent! J’aimerais avoir un groupe d’avants habiles et des arrières solides défensivement. Cela dit, il est très difficile, présentement, de savoir quels seront les joueurs disponibles.

«Cela va dépendre des gars qui demeureront dans la LNH et des blessés. Certains joueurs peuvent aussi connaître un gros début de saison et attirer l’attention. On doit garder l’esprit ouvert.»

Crédit photo : John Morris / Agence QMI

D’ailleurs, dit l’entraîneur, un travail de repérage s'est déjà amorcé dans les derniers jours.

«On a commencé, cette semaine, à évaluer des joueurs en regardant des vidéos. On veut apprendre à connaître les habitudes des joueurs sur la glace, ce qu’ils font de bien et ce qu’ils pourraient amener à l’équipe.»

Un retour dans la LNH?

Il n’est pas exagéré de dire qu’André Tourigny n’a plus grand-chose à prouver au niveau junior.

Le pilote a d’abord passé dix saisons (2003-2013) avec les Huskies de Rouyn-Noranda (LHJMQ) où il aura atteint la grande finale une fois et la troisième ronde des éliminatoires à trois reprises.

Il a également joué la grande finale de l’OHL avec les 67’s d’Ottawa l’an dernier, et aurait fort probablement fait de même cette année, si le coronavirus ne s’en était pas mêlé.

Avec un curriculum vitae du genre, Tourigny, autrefois adjoint pendant trois ans dans la LNH (2013-2016), pourrait-il un jour être tenté par un retour dans la «grande ligue»?

Crédit photo : AFP

«Assurément!», de répondre le pilote sans détour.

«Avec l’expérience, tu te rends compte que le timing fait foi de tout. Présentement, ça se passe très bien avec les 67’s. Je prends la tête d’Équipe Canada junior et je suis bien avec tout ce qui arrive en ce moment. Mes garçons sont à l’université ici et ma fille est finissante à l’école secondaire. Aujourd’hui, je suis bien à Ottawa. Mais dans un an ou deux, les choses pourraient être très différentes...»