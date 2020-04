Le «moment le plus marquant» de l’Impact

Cameron Porter n’a enfilé le maillot de l’Impact de Montréal que pour 39 minutes en saison régulière dans la MLS. Pourtant, tous les partisans du Bleu-Blanc-Noir connaissent son nom et se rappellent de son exploit.

Avec quelques secondes à faire au match-retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en mars 2015, Porter a semer l’hystérie dans le Stade olympique en déjouant le gardien de la formation Mexicaine de Pachuca pour créer l’égalité 1-1 dans la rencontre - le match-aller s'était terminé 2-2 - et ainsi propulser l’équipe dans le carré d’as.

Vous pourrez revivre ce moment, ce soir, alors que la rencontre entre l’Impact et Pachuca sera présentée à TVA Sports, dès 19h.

«Pour ceux qui se rappellent très vivement du match, avant le moment opportun, l’équipe adverse remontait le ballon et on croyait qu’ils allaient clouer le cercueil et marquer le deuxième but et qu’on serait éliminés, a souligné l’ex-joueur et maintenant entraîneur adjoint de l’Impact, Patrice Bernier, lors de l'émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. Donc la mine était basse. On voyait le temps passer.»

Bernier n’avait pas participé la rencontre, mais était tout de même présent, en uniforme, sur les lignes de côté.

«Et puis Callum Mallace prend le ballon, fait une longue transversale vers Cameron Porter, qui, à ce moment-là, n’était pas connu de beaucoup de monde, a continué l’ex-numéro 8 de l’équipe. Maintenant, tout le monde se rappelle de ce nom. Il enchaîne, il marque et c’est très rare au soccer de marquer des buts comme ça dans les derniers instants de jeu de match, pas comme au hockey ou dans les autres sports où on peut marquer en prolongation. C’était l’euphorie. Les joueurs, on a sauté sur le terrain, peu importe. Frank Klopas était dépassé par le moment. C’était incroyable. Oui, c’était le moment le plus marquant de l’histoire de l’Impact de Montréal.»

L’Impact avait continué sa route dans le carré d’as, défaisant la formation la formation costaricaine d’Alajuelense avant de s’incliner en grande finale de la Ligue des champions de la CONCACAF face au club mexicain d’América.

