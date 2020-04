COVID-19 : Chris Boucher s’adresse aux jeunes de Montréal-Nord

Le joueur des Raptors de Toronto Chris Boucher a pris le temps, dimanche, de demander aux jeunes de Montréal-Nord de rester chez eux en cette période de pandémie de coronavirus.

«J’ai un petit message pour les gens de Montréal-Nord, particulièrement les jeunes, a exprimé l’athlète qui a grandi dans ce quartier de la métropole québécoise dans une vidéo diffusée sur son compte Snapchat.

«Je sais qu’en ce moment, c’est un temps difficile où vous ne pouvez pas sortir. Les terrains sont fermés et comme jeune, je sais que c’est difficile. Quand moi j’étais jeune, je sais que je voulais toujours être dehors.»

«Je veux vraiment que vous pensiez à votre santé et que vous vous disiez que ça va finir par passer, a poursuivi Boucher. En ce moment, sortir dehors ce n’est pas sécuritaire. Le virus, ça ne lui dérange pas qui tu es, ça arrive à n’importe qui et on n’a même pas de vaccin.»

«La meilleure idée, c’est de rester à la maison, respecter les deux mètres de distance, mettre un masque si tu sors et limiter les sorties. Restez en santé, parce que quand tout ça va passer, ce serait bien d’avoir tout le monde en santé», a conclu l’homme de 27 ans.

Cette saison, Boucher a passé sa première campagne complète dans la NBA. En 55 parties, il a maintenu des moyennes de 6,3 points, 4,4 rebonds et 0,4 mention d’assistance par match. Il a été envoyé sur le terrain pour 13,2 minutes en moyenne par rencontre.