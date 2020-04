Canadiens-Nordiques : «Des années folles»

La rivalité entre les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec a toujours été explosive. Tous les Québécois se souviennent du match du Vendredi saint ou du but qui a été refusé à Alain Côté. Et tous les Québécois aiment en parler.

Tout cela a duré une quinzaine d’années avant que les Nordiques ne déménagent au Colorado pour y devenir l’Avalanche.

Après avoir diffusé le match du 15 décembre 1988, la chaîne TVA Sports récidivera dès lundi alors que tous les matchs de la série de 1993 entre le Tricolore et les Fleurdelisés seront présentés, dès 19h, avec comme point culminant le sixième match, présenté samedi.

Michel Bergeron a dirigé les Nordiques de 1980 à 1987. Ainsi, qui de mieux placé pour rassasser ses vieux souvenirs de ces duels émotifs?

«J’ai regardé le match cette semaine, en 1988, ça m’a fait vivre des souvenirs incroyables, a souligné Bergeron lors de l’émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA. Des beaux gilets bleus contre des beaux gilets rouges. Je pense que les cotes d’écoute ont été bonnes (à TVA Sports). Les gens sont nostalgiques quand on parle des Nordiques.»

Et Bergeron était derrière le banc de la formation de Québec lorsque la rivalité a bel et bien pris son envol.

«Cette rivalité a commencé en 1982 lorsqu’on (NDLR : les Nordiques) a battu les Canadiens en séries éliminatoires, a confié l’ex-entraîneur, maintenant analyste-hockey à la chaîne TVA Sports. Lorsque Dale Hunter a marqué dans un match décisif au Forum de Montréal. Je me souviens comme si c’était hier que les amateurs qui étaient au Forum se disaient : "Voyons donc, ça ne se peut pas que les Nordiques battent les Canadiens" pour la première fois de leur existence. Après ça, ç’a été des années folles de 1982 à 1988. À tous les matchs, on avait l’impression que c’était un septième match des séries éliminatoires. La province était à l’écoute.»

Le Québec n’a rien vécu de tel depuis que les Nordiques ont pris le chemin du Colorado en 1995. Et il ne revivra peut-être jamais rien de tel, à moins que les Fleurdelisés ne renaissent de leurs cendres.

«Avec ce qui se passe dans le moment, à la reprise des activités, des équipes vont être en difficulté, a analysé Bergeron. Il y a des endroits où on va être en difficulté. Il y a des endroits où l’on va oublier le hockey facilement, (des endroits) où on l’a déjà oublié. Je pense à l’Arizona, à la Floride. Tandis qu’à Québec, on n’oubliera jamais le hockey.

«À tous les ans, on en parle, on parle du retour des Nordiques. Dès qu’une équipe est en difficulté financière, dès que les assistances baissent, tout de suite, on pense à un déménagement. Et où le déménagement serait-il profitable? C’est à Québec! On est assoiffé de hockey. On aime penser qu’un jour les Nordiques reviendront. C’est tout à fait légitime, tout à fait normal, car on a eu de bonnes années. On sait qu’à Québec, les amateurs sont des vrais partisans. On aimerait ça revivre ça, cette rivalité, c’est évident.»

Favoris avant le début des hostilités en 1993, les Nordiques avaient pris l’avance en remportant les deux premières rencontres à Québec. Les Canadiens sont toutefois revenus de l’arrière pour gagner les quatre matchs suivants et la série; une première étape pour le Tricolore vers sa dernière conquête de la coupe Stanley.

Revoyez ou vivez pour la première fois cette série de 1993 : une confrontation entre Patrick Roy et Ron Hextall qui ont chacun connu des difficultés, une visite de Jacques Demers à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, un Patrick Roy qui doit mystérieusement sortir quelques minutes lors d’une rencontre, des duels d’entraîneurs entre Jacques Demers et Pierre Pagé, des vedettes absentes des Nordiques qui sont engueulés sur le banc par leur entraîneur, et une routine d’avant-match d’Hextall qui dérange lors de la période d’échauffement.

À voir dans la vidéo ci-dessus.