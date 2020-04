Échange «impopulaire» : les Texans s’expliquent

L’impopularité de l’échange du receveur étoile DeAndre Hopkins aux Cardinals de l’Arizona a poussé l’entraineur-chef et directeur général des Texans de Houston Bill O'Brien à expliquer les motifs de sa décision.

«C’était dans le meilleur intérêt de l’équipe, a dit O’Brien dans une entrevue publiée vendredi par le "Houston Chronicle".

• À lire aussi: À quand le retour du sport? Trump se prononce

• À lire aussi: Vers une première dans la NFL; la LNH suivra-t-elle?

«DeAndre Hopkins est un grand joueur de football et on l’aimait beaucoup. Il lui restait trois années à son contrat et il voulait une augmentation de salaire.»

Hopkins a été échangé aux Cardinals le 16 mars dernier, avec un choix de quatrième ronde.

En retour, les Texans ont obtenu le porteur de ballon David Johnson, un choix de deuxième tour en 2020 et un choix de quatrième ronde en 2021.

Hopkins est l'un des joueurs les plus productifs à sa position depuis qu’il a été choisi au premier tour (27e au total) du repêchage de 2013.

L’an dernier, l’athlète de 27 ans a réussi 104 attrapés pour 1165 verges de gains et sept touchés. Le receveur de passes a franchi le cap des 1000 verges de gains à ses trois dernières saisons.

De son côté, Johnson a enregistré 345 verges de gains et deux touchés en 94 portées au cours des 13 parties qu’il a disputées en 2019. Il a ajouté des gains de 370 verges et quatre majeurs en 36 attrapés.

«David Johnson sera un bon ajout à notre équipe», a assuré O’Brien, qui s’est attitré beaucoup de critiques pour cet échange.