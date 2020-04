Cette semaine dans l’univers de la WWE: prédictions pour un WrestleMania qui va passer à l’histoire

Publié aujourd'hui à 11h25

Mis à jouraujourd'hui à 11h25

En temps normal, je vous parlerais de la Floride, plus particulièrement de Tampa Bay, où le plus gros événement de lutte de l’année devait se dérouler.

À la place, c’est de mon condo dans l’est de la ville de Montréal que je vous écris, alors que le monde entier est en crise.

«Pourquoi vouloir s’entêter à présenter WrestleMania?» est l’une des questions qui m’a été posée le plus souvent ces dernières semaines. «Sans public, au centre de performance, ça ne sera pas pareil...»

C’est vrai. Au lieu d’être présenté en direct devant 75 000 personnes dans un stade de football, avec une ambiance du tonnerre, WrestleMania a été enregistré il y a deux semaines, sans spectateurs et sans ambiance. Ça ne sera pas pareil. Tout comme j’aurais aimé être à Tampa en ce moment, tout comme j’aimerais que la pandémie de la Covid-19 soit terminée, j’aurais bien mieux aimé voir WrestleMania avec un public. Mais à un moment donné, il faut en revenir et l’accepter.

Est-ce que ça va être mauvais pour autant? Je ne le crois sincèrement pas. Ça va être différent. Ça va être un WrestleMania qu’on va se souvenir pendant longtemps, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Mais ça demeure pour moi un WrestleMania à ne pas manquer.

Premièrement, je crois que les lutteurs et les lutteuses se sont donnés comme intention de vouloir divertir à tout prix. Encore plus qu’à l’habitude. Avec le confinement que plusieurs subissent, avec l’arrêt de tous les sports à travers le monde, la WWE est le seul sport (sport-spectacle) qui continue de présenter du contenu original. Juste à écouter Kevin Owens parler de pourquoi son match contre Seth Rollins était si spécial (voir lien pour l’entrevue plus bas) et tu as le goût d’écouter le combat. Et je parie de chaque personne sur la carte a une histoire semblable ou une raison de vouloir bien performer, ne serait-ce que pour vous divertir.

Deuxièmement, puisque l’événement est enregistré, s’il y a eu des erreurs ou des moments qui ont moins bien passé à l’écran, on a pu les reprendre ou un travail de montage pourra être fait. Une possibilité technique impossible quand on tourne du direct.

Troisièmement, parce que ce sera un moment historique. Il s’agit du premier WrestleMania enregistré à l’avance. Le premier WrestleMania sur deux soirs. Ça c’est gros. Ce dernier point est d’ailleurs une théorie que je proposais dans les dernières années, bien avant le confinement. Les deux soirs sont prévus pour trois heures, plus une heure d’avant-show. Une soirée beaucoup moins remplie qu’un show de sept ou huit heures et qui devrait passer plus rapidement, une critique de tous les WrestleMania des dernières années.

Et finalement, la carte. Avec ou sans public, la carte est solide. C’est ce qui ajoute à la déception je crois, car justement, sur papier, les combats ont du potentiel. Un beau potentiel. Owens c. Rollins, Zayn c. Bryan, Edge c. Orton, Ripley c. Flair. Avouez que c’est solide!

Alors sans plus tarder, je vous fais part de mes prédictions. Puisqu’on ne sait pas ce qui va être diffusé ce soir et ce qui le sera dimanche, j’y vais avec mes choix pour l’ensemble des matchs.

Le champion de la WWE Brock Lesnar, acc. par Paul Heyman c. Drew McIntyre

Prédiction: McIntyre

Paul Levesque a promis un show qui mettrait un sourire dans le visage des gens. En termes de lutte, ça veut dire que la majorité des babyfaces devraient gagner leur match pour qu’au moins les personnes à la maison soient heureuses.

Le champion Universel Goldberg c. Braun Strowman

Prédiction: Goldberg

Roman Reigns devait gagner ce match. Il n’y a pas un bon argument pour faire gagner Strowman. Et avec la situation actuelle, Goldberg n’a pas à être temps plein et pourrait demeurer champion le temps qu’il perde le titre à Reigns. Seul un argument économique pourrait faire pencher la balance vers le monstre parmi les hommes.

La championne Raw Becky Lynch c. Shayna Baszler

Prédiction: Baszler

Une des rares victoires heels, s’ils ne donnent pas le titre à Baszler, on risque de l’échapper. La division a besoin de sang neuf. Becky pourra toujours revenir avec un match revanche.

La championne NXT Rhea Ripley c. Charlotte Flair

Prédiction: Ripley

Si on veut créer des nouvelles vedettes dans la division, des filles comme Baszler et Ripley doivent vaincre les lutteuses établies comme Lynch et Flair. Le seul argument en faveur de Flair, c’est si on veut l’envoyer à NXT pour augmenter les cotes d’écoute. Cela devrait être le meilleur des matchs féminins sur la carte.

La championne SmackDown Bayley c. Sasha Banks c. Tamina c. Lacey Evans c. Naomi

Prédiction: Banks

L’histoire du match est autour de la dynamique entre Bayley et Banks. Voici mon plan : Bayley est mal en point à l’extérieur de l’arène, Banks va la voir, tente de la remette sur pied sans succès. Elle retourne dans le ring, brise un compte et gagne le match et le titre. Son explication? ELLES sont encore championnes. Bayley n’était pas en état de faire quoique ce soit, alors c’était mieux qu’elle gagne qu’une des trois autres. Et éventuellement, ça te donne Bayley contre Banks.

Les champions par équipe les Street Profits c. Angel Garza et Austin Theory

Prédiction: Street Profits

Garza et Theory ne sont pas une vraie équipe. Ça aurait pu être différent si Andrade avait pu lutter.

Kevin Owens c. Seth Rollins

Prédiction: Owens

Avec Edge et Orton, la meilleure histoire à la WWE. Seth a eu le dernier mot lundi dernier, le Québécois devrait l’avoir ce weekend. Ce match a le potentiel d’être l’un des meilleurs matchs cette fin de semaine.

Edge c. Randy Orton dans un match «last man standing»

Prédiction: Edge

Probablement la victoire, avec celle de McIntyre, qui va être la plus affectée par le manque de spectateurs. On devrait tout de même avoir un solide match.

Undertaker c. AJ Styles, acc. par Luke Gallows et Karl Anderson dans un match de type «boneyard»

Prédiction: Undertaker

Il n’y a aucune raison pour donner la victoire à Styles. Aucune. Cela dit, j’avais aussi dit la même chose quand Brock avait affronté Taker à WrestleMania 30!

John Cena c. Bray Wyatt dans un match de type «Firefly Fun House»

Prédiction: Bray Wyatt

Il n’y a aucune raison pour donner la victoire à Cena. Aucune. Cela dit, j’avais aussi dit la même chose à WrestleMania 30!

Otis c. Dolph Ziggler

Prédiction: Otis

On a enfin su la vraie histoire. C’est Sonya DeVille, la pas fine, qui a envoyé un texto à Otis, avec le cellulaire de Mandy Rose, pour lui dire qu’elle serait en retard. Un plan mijoté avec la complicité de Ziggler. Otis devrait gagner le match...et le cœur de Mandy!

Le champion Intercontinental Sami Zayn, acc. par Cesaro et Shinsuke Nakamura c. Daniel Bryan, acc. par Drew Gulak

Prédiction: Bryan

Si on veut donner plus de victoires aux babyfaces, Bryan est le bon choix. À long terme, le Québécois est un meilleur choix. Mais souvent à WrestleMania, on prend des décisions pour le moment présent. Rappelez-vous Zack Ryder à WrestleMania 32 et l’an dernier, Ryder et Curt Hawkins.

John Morrison c. Kofi Kingston c. Jimmy ou Jey Uso dans un match d’échelles

Prédiction: Kofi

Seul match pour lequel on a encore des points d’interrogation. Rien n’a été annoncé à SmackDown, mais on sait que le Miz n’y sera pas. Est-ce que le match sera pour les titres par équipe? Est-ce que ce sera toujours un match d’échelles. Si la réponse est oui aux deux questions, j’irais avec Kingston. Je ne peux pas croire en passant qu’on en soit rendu là avec Kofi. À pareille date l’an dernier, il battait Daniel Bryan et faisait pleurer des milliers de gens.

Les championnes par équipe Asuka et Kairi Sane c. Alexa Bliss et Nikki Cross

Prédiction: Asuka et Sane

Asuka et Sane sont les heels, mais en même temps les plus populaires. Asuka est TELLEMENT divertissante. Ne leur enlevez pas les titres, de grâce!

Aleister Black c. Bobby Lashley

Prédiction: Black

La bonne réponse c’est «on s’en fout». On aurait pu s’en passer de ce match.

Elias c. Baron Corbin

Prédiction: Corbin

La bonne réponse c’est «on s’en fout». On aurait pu s’en passer de ce match. (bis)

Les Anti-Pods de la Lutte

Cette semaine, Kevin Raphaël et moi-même parlons de tout ce qui entoure WrestleMania, mais surtout, nous avons en entrevue nul autre que la fierté de Marieville, le Québécois Kevin Owens! Il nous parle de la situation actuelle à la WWE, des mesures de prévention prises, de WrestleMania, de ce que le centre de

performance représente pour lui et même de Tiger King, lui qui est un passionné d’animaux et de zoos! Un autre épisode à ne pas manquer!

Vidéo de la semaine

Kevin Owens et les Street Profits en action!

Résultats rapides

Orlando, Floride

Aleister Black a battu Jason cade

Kevin Owens et les Street Profits ont défait Seth Rollins, Angel Garza et Andrade, acc. par Zelina Vega

Asuka a vaincu Kayden Carter

Vidéo de la semaine

Dakota Kai remporte un gros match!

Résultats rapides

Orlando, Floride

Velveteen Dream a battu Bobby Fish

Dexter Lumis a défait Jake Atlas

Dakota Kai, acc. par Reina Gonzalez a vaincu Shotzi Blackheart, Deonna Purrazzo, Kayden Carter, Xia Li et Aliyah, dans un match de type gauntlet, pour se mériter une place dans le match d’échelles la semaine prochaine

Kushida a battu Joaquin Widle

Le champion Nord-Américain Keith Lee a défait Dominik Dijakovic et Damian Priest dans un match triple manace

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine

Résultats rapides

Coventry, Angleterre

Jinny et Kay Lee Ray ont battu Dani Luna et Piper Niven¸

Xia Brookside a défait Amale

Ilja Dragunov a remporté une bataille royale de 20 personnes pour devenir l’aspirant numéro un au titre de NXT UK détenu par Walter

Vidéo de la semaine

La chat sort enfin du sac!

Résultats rapides

Orlando, Floride

Tamina a battu Naomi et Lacey Evans

Tucker a défait Dolph Ziggler par disqualification

Daniel Bryan, acc. par Drew Gulak a vaincu Shinsuke Nakamura, acc. par Sami Zayn et Cesaro par disqualification

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports. De plus, ne manquez pas notre baladodiffusion sur QUB Radio à toutes les deux semaines, disponible sur iTunes, Google Play, Spotify et Stitcher.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!