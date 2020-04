Le combat de Joshua reporté

Le Britannique Anthony Joshua, champion unifié des poids lourds, devra attendre avant de remettre en jeu ses titres: son combat face au Bulgare Kubrat Pulev, prévu le 20 juin, a été officiellement reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

«Une nouvelle date pour l'événement est en cours de préparation», assure le promoteur Matchroom Sport dans un communiqué émis vendredi.

Joshua, qui s'est placé en quarantaine la semaine passée après un contact avec le Prince Charles, positif à la Covid-19, devait défendre ses ceintures WBA, IBF, WBO et IBO des poids lourds à Londres dans le stade du club de football de Tottenham.

«Nous annoncerons toute avancée en temps voulu et continuerons d'explorer la possibilité d'organiser ce combat au Tottenham Hotspur Stadium», précise Matchroom Sport.

C'est la deuxième fois que Pulev rate une chance d'affronter Joshua après la blessure à l'épaule qui l'avait forcé au forfait avant un combat, pour le titre mondial déjà, en octobre 2017. Le Français Carlos Takam l'avait remplacé au pied levé et s'était incliné sur KO technique à la 10e reprise.

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a averti vendredi que si le combat face à Pulev devait être reporté au-delà de juillet, son poulain privilégierait un affrontement contre son compatriote Tyson Fury, champion WBC depuis sa victoire contre l'Américain Deontay Wilder en février.

«On sera dans une situation où si Joshua ne doit boxer qu'une fois cette année, il aimerait que ce soit contre Fury», a expliqué Hearn à Sky Sports.

Après avoir détrôné Wilder, Fury doit normalement achever sa trilogie de combats face à l'Américain à la fin de 2020, mais le promoteur de Joshua croit que des négociations sont possibles.

«La situation nous échappe un peu, a reconnu Hearn. Si Bob Arum et Al Haymon (les promoteurs de Fury et Wilder) peuvent se parler et faire attendre Deontay Wilder un peu, nous serions ravis de faire du combat Fury-Joshua le prochain.»