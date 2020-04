COVID-19: l'Avalanche s'en sort

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nazem Kadri a certifié que les deux joueurs de l’équipe qui avaient été infectés par le coronavirus ne ressentent plus de symptômes et sont en santé, vendredi.

L’Avalanche est l’une des deux seules formations de la Ligue nationale de hockey à compter des cas positifs parmi ses rangs, l’autre étant les Sénateurs d’Ottawa. L’équipe du Colorado avait annoncé le premier diagnostic positif chez ses joueurs le 26 mars, avant d’en ajouter un deuxième deux jours plus tard.

«Ils ont eu des symptômes tôt et se sont placés en quarantaine rapidement. Bravo à l’équipe d’avoir pris cela au sérieux et d’avoir vite réglé le problème», a déclaré Kadri en entrevue au réseau Sportsnet.

Le joueur de centre est toujours à Denver, même s’il demeure à Toronto. La saison 2019-2020 était la première de Kadri avec les «Avs», lui qui était un membre des Maple Leafs depuis 2009. Il est maintenant en isolation, comme tous les joueurs et le personnel de l’Avalanche

«Je travaillais fort pour revenir de ma blessure et j’étais prêt à réintégrer la formation lorsque cette bombe est tombée. Tout à coup, nous ne pouvions plus aller à l’aréna. C’était très drastique. Ce n’est pas comme si on avait fait ça de façon graduelle en réduisant les entraînements et les parties. Ça n’a pas été un effet domino», a indiqué Kadri, qui s’est dit surpris par la vitesse à laquelle les choses se sont corsées.