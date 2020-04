Bernier, auxiliaire de Price? «Pas tout de suite»

C’est bien connu : les Canadiens de Montréal ont besoin d’un gardien auxiliaire pour épauler Carey Price, qui a été fort sollicité cette saison. On peut toutefois déjà vous confirmer que le Québécois Jonathan Bernier n’occupera pas ce rôle de sitôt.

Répondant à la question d’un partisan lors d’une entrevue à l’émission Dave Morissette en direct, le portier des Red Wings de Detroit a indiqué qu’il n’était pas encore à ce stade de sa carrière.

«Pas tout de suite, a-t-il fait savoir. Avec l’année que j’ai eue cette année, je me sens bien pour jouer le plus de matchs possibles. Quand tu épaules un gardien comme Carey Price, tu vas jouer peut-être 20 ou 25 matchs par année. Mentalement, je ne suis peut-être pas prêt à aller dans cette direction.»

Malgré les insuccès de son club, le vétéran de 31 ans était dans un bon état d’esprit avec les Red Wings de Detroit cette saison, lui qui avait mis du temps à retrouver sa confiance après son passage à Toronto.

«J’ai trouvé ça dur de ne pas avoir performé comme j’aurais aimé à Toronto, a-t-il confié. Je pense que ça m’a pris un an ou deux avant de retrouver ma game et ma confiance. Cette année, c’était l’année que ma confiance était constante et que je me sentais moi-même. Ça m’a pris deux ou trois ans avant de redevenir moi-même.»

«Ça ne m’a pas vraiment affecté cette année de perdre ou de gagner, a-t-il ajouté. J’essayais de me concentrer sur mon propre travail et sur moi-même.»

Dans la vidéo ci-dessus, voyez l’entrevue complète accordée par Jonathan Bernier à l’émission Dave Morissette en direct.