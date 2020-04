Apprendre à gagner dans un club en reconstruction

Thomas Chabot fait partie de la solution chez les Sénateurs d’Ottawa, un club qui a accumulé les échecs au cours des dernières années.

Cette équipe appartient désormais aux jeunes loups depuis les départs des Erik Karlsson, Mike Hoffman, Ryan Dzingel et Cody Ceci.

Voyez l'entrevue de Thomas Chabot à «DMD» dans la vidéo, ci-dessus.

Et avec deux choix de premier tour au prochain encan, l’avenir est prometteur dans la capitale nationale.

«C’est une situation de laquelle tu veux profiter quand tu es un jeune joueur, a indiqué le défenseur québécois dans une entrevue à Dave Morissette en direct, vendredi, à TVA Sports. Tu veux faire du mieux que tu peux tous les soirs sur la patinoire.

«Les entraîneurs veulent faire confiance à des gars comme moi, Brady Tkachuk et d’autres qui étaient dans la Ligue américaine cette année ou des gars que nous repêcherons cet été et dans les années futures.»

Chabot a vite réalisé que la patience sera de mise pendant que la concession construit par le repêchage.

«On doit faire le mieux qu’on peut comme équipe. C’est sûr qu’il y aura des hauts et des bas. En tant que groupe, le plus qu’on vit ça ensemble, le plus qu’on bâtit, le plus que ce sera bénéfique dans les années à venir.»

Crédit photo : AFP

Des éloges à l’endroit de Batherson

Alors que l’incubateur se remplit de talent dans la Ligue américaine, un joueur se rapproche d’une permanence avec le grand club.

«Drake Batherson, contre qui j’ai joué dans (la LHJMQ), était une surprise pour moi lorsqu’ils l’ont repêché. Je jouais à Saint John et il jouait au Cap-Breton. Il était entré dans le junior majeur à 17 ans je crois. Il fait partie des joueurs qui ont défilé un peu plus tard et qui ont travaillé vraiment fort.

«Lorsqu’il a été rappelé cette année et l’an passé, il a toujours su relever le défi et il a répété le même succès dans la Ligue américaine qu’à sa première année. Il y en a d’autres aussi qui vont vraiment pousser.»

Pour sa part, Chabot a parfois été employé pendant plus de 30 minutes par match à 10 reprises par l’entraîneur D.J. Smith au cours de la présente saison, sa troisième avec les «Sens».

En 71 rencontres, l’arrière de Sainte-Marie a inscrit six buts et 39 points après une récolte de 55 points la campagne précédente.