Premier League: pas de reprise en mai

La Premier League ne reprendra pas en mai, mais espère obtenir des joueurs une réduction de salaire atteignant 30% de leurs revenus annuels pour faire face à la crise financière née de l'épidémie de Covid-19, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué.

«Les clubs de Premier League ont décidé à l'unanimité de consulter les joueurs au sujet d'un ensemble de mesures combinant une réduction et un report conditionnels des salaires pour un total représentant 30% du montant annuel», a écrit l'instance qui organise le championnat d'Angleterre.

Les clubs ont aussi «admis que la Premier League ne reprendra pas début mai et que la saison 2019/2020 ne pourra redémarrer que quand ce sera possible de façon tout à fait sure et adaptée», ajoute le communiqué.

«L'objectif commun reste de terminer tous les championnats nationaux et les matches de coupe qui restent à jouer, pour nous permettre de maintenir l'intégrité de toutes les compétitions», précise-t-elle encore.

«Tout retour au jeu ne se fera qu'avec le soutien total du gouvernement et quand les recommandations médicales le permettront», conclut-elle.