Scandale de vols de signaux: la sanction tient malgré tout

Sanctionnés pour le scandale de vols de signaux ayant touché les Astros de Houston en 2017 et 2018, AJ Hinch et Jeff Luhnow auront complété leur suspension d’un an en 2020, peu importe si la saison du baseball majeur a lieu ou non.

Hinch et Luhnow, qui étaient respectivement gérant et directeur général de la formation texane avant d’être congédiés en janvier, n’auront pas attendre la reprise des activités des grandes ligues pour écouler la période punitive.

Selon le réseau ESPN, la pénalité imposée par le commissaire Rob Manfred est en vigueur «jusqu’à la fin de la Série mondiale 2020» et n’est pas quantifiée par un nombre précis de matchs. Conséquemment, la ligue considérera la suspension terminée l’automne prochain.

Les deux fautifs se trouvent sur la voie d’évitement après qu’une enquête interne des majeures eut prouvé l’existence d’un système de vols de signaux chez les Astros, qui ont justement enlevé les grands honneurs en 2017.

L’organisation de Houston a pour sa part perdu ses choix de premier et de deuxième tour aux repêchages de 2020 et de 2021, en plus de recevoir une amende de 5 millions $.