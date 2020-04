En plein cœur de la fameuse rivalité Canadien-Nordiques, la rencontre du 15 décembre 1988 est surtout spéciale pour avoir été la dernière de Ron Lapointe derrière le banc des Fleurdelisés, lui qui avait annoncé quelques temps auparavant qu’il était atteint d’une tumeur rénale, une maladie incurable.

L’entraîneur natif de l’arrondissement de Verdun avait vu ses hommes l’emporter par la marque de 6 à 4, dans un match palpitant disputé au Colisée de Québec.

Ce duel entre le CH et les Nordiques sera d’ailleurs diffusé sur les ondes de TVA Sports à compter de 19h.

• À lire aussi: Un coéquipier manque particulièrement à Danault...

• À lire aussi: Comment Therrien s'y prenait avec Pacioretty et Galchenyuk

«On l’a vraiment joué pour Ron Lapointe, confie au bout du fil l’ancien des Nordiques Steven Finn. C’était une double motivation.

«Normalement, nous étions faciles à motiver quand venait le temps d’affronter nos rivaux de la province de Québec. On était gonflés à bloc et les joueurs tenaient à remporter ce match-là pour Ron Lapointe.»

Pendant la partie, Finn, qui agit désormais comme analyste pour TVA Sports, se souvient d’une ambiance chargée en émotions, mais aussi d’un groupe de joueurs qui tenaient à se serrer les coudes pour leur instructeur, lequel a perdu son combat contre la maladie trois ans plus tard.

«Lorsqu’on était dans le vestiaire, tout le monde y pensait. On était là pour jouer un match de hockey, mais ça met les choses en perspective. Il y a des choses pas mal plus importantes.

«Dans le vestiaire, tout le monde était touché, blessé, émotif... On a transposé ça sur la glace.»

Un beau geste de Mario Gosselin

L’homme de 53 ans se rappelle le discours de l’entraîneur, qui en avait ébranlé plus d’un, rappelant que tout le personnel de l’équipe avait été proche de lui, même s’il n’avait passé qu’un an et demi avec les Nordiques.

Finn se remémore aussi le magnifique geste de son coéquipier Mario Gosselin.

«Mario Gosselin avait remis la rondelle de sa première victoire à Ron Lapointe à l’époque où il était à la barre des Cataractes de Shawinigan.

«Il y avait beaucoup d’affection entre les deux. Mario, comme nous tous, était très émotif et à la fin du match, c’est lui qui a remis la rondelle de la dernière victoire à Ron», mentionne-t-il.

Une rivalité sans pareil

De ce match de 1988, Steven Finn parvient à se rappeler d’un furieux combat qu’il avait livré à l’attaquant Bobby Smith. Celui qui a passé 10 saisons à Québec l’a facilement emporté, et il se l’est fait rappeler récemment.

Finn c. Smith -

«L’année passée avec TVA Sports, on couvrait la Coupe Memorial à Halifax et c’est Bobby Smith qui est le propriétaire de l’équipe d’Halifax [les Mooseheads], raconte-t-il.

«Juste pour rire, les gars ont reproduit ce combat-là devant Bobby Smith. On a jasé aussi. On compétitionne sur la patinoire, mais à l’extérieur c’est une autre affaire.»

«[La rivalité], il faut la vivre pour la comprendre et j’espère que les gens pourront la vivre à nouveau un jour. C’était assez particulier chaque fois qu’on se rencontrait et la rivalité était partout», a ajouté Finn.