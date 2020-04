L’inimitable machine à scorer

Un texte du Journal de Montréal

Le plus important, c’est de la mettre dedans, chantait Bob Bissonnette dans La Machine à scorer, l’une de ses chansons fétiches. Une philosophie à laquelle Mike Bossy n’a jamais dérogé au cours de sa trop courte carrière de 10 saisons dans la Ligue nationale.

Il y a eu 42 ans plus tôt cette semaine, le célèbre ailier droit des Islanders de New York marquait l’histoire en devenant la première recrue du circuit à atteindre le mythique plateau des 50 buts.

Le 1er avril 1978, au 76e match de la saison, le Montréalais déjouait Bernie Wolfe, des Capitals de Washington, à deux occasions pour atteindre la prestigieuse marque et ainsi démontrer à Bill Torrey, son directeur général de l’époque, qu’il savait passer de la parole aux actes.

«Comme moyen de négociation pour essayer d’aller chercher plus d’argent, mon agent m’avait conseillé de dire au DG que j’allais marquer 50 buts. Alors, quand Bill m’a demandé comment je me voyais dans la LNH, c’est ce que je lui ai dit», a raconté Bossy, joint par l’auteur de ces lignes plus tôt cette semaine.

«Il s’est mis à rire et m’a dit que je devrais peut-être commencer par faire l’équipe», a-t-il ajouté.

Devant Malone et Martin

La stratégie n’a pas fonctionné (Bossy n’a pas touché un plus gros salaire), mais le défi était lancé. À ce moment, Joe Malone, avec 44 buts, détenait le record depuis la première saison de la Ligue nationale de hockey, en 1917-1918. Une marque qu’avait égalée Richard Martin en 1971-1972.

Soixante matchs plus tard, Bossy inscrivait son nom dans le livre des records.

«Dépasser Richard Martin avait été une fierté. En début de saison, j’espérais et j’étais confiant, mais je ne pensais pas nécessairement à ça, a expliqué Bossy. Mais après 20 matchs, j’avais un bon nombre de buts [20 buts en 22 rencontres]. J’étais en confiance, je jouais avec Bryan Trottier et Clark Gillies, et l’équipe allait bien.»

Lafleur, un modèle et une cible

Malgré une léthargie de six matchs entre son 49e et son 50e but, Bossy n’a pas eu de mal à jeter les bases de ce qui allait suivre : neuf saisons consécutives d’au moins 50 buts. Une séquence qui tient toujours. En fait, un seul joueur est parvenu à s’en approcher. De 1979-1980 à 1986-1987, Wayne Gretzky a atteint ce plateau huit fois de suite.

«Ça me surprend un peu qu’il n’y ait pas eu d’autres joueurs qui en aient fait plus que ça, a admis Bossy, quatre fois champion de la Coupe Stanley. J’ai souvent pensé que c’était peut-être une question personnelle. Moi, je voulais atteindre les 50 buts. Il n’y avait rien d’autre que ça pour moi. Ça me poussait. C’était peut-être plus important pour moi que pour d’autres joueurs.»

En cours de route, il a surpassé Guy Lafleur. Le célèbre attaquant du Canadien avait réalisé six saisons semblables de 1974-1975 à 1979-1980. D’ailleurs, le «Démon blond» arrive toujours au troisième rang de cette liste, derrière Bossy et Gretzky.

«Guy Lafleur a été un modèle pour moi. C’était un marqueur de buts extraordinaires. Quand je suis arrivé dans la LNH, c’était le meilleur ailier droit de la Ligue. C’était donc à la fois un modèle et une cible. Si je voulais être le meilleur, je devais m’attaquer à ce qu’il avait fait, a souligné le recordman. Avoir des saisons de 50 buts, c’était quelque chose qui venait avec ce désir d’être le meilleur ailier droit.»

Maux mystérieux

Cette séquence se serait possiblement étirée sur quelques saisons supplémentaires, n’eût été les problèmes de dos qui ont miné sa saison 1986-1987.

«J’ai eu mal dès la deuxième journée du camp, a-t-il raconté. On a tout essayé. J’ai arrêté de jouer, il restait sept ou huit matchs à la saison.»

Malgré un hiver limité à 63 matchs, le franc-tireur était parvenu à toucher la cible à 38 occasions. Une excellente performance dans les circonstances, mais pas suffisante pour lui donner envie de poursuivre sa carrière.

«J’étais épuisé, je voulais me reposer. Physiquement, j’avais trop mal. Mentalement, j’étais abattu, a-t-il expliqué. On avait passé toute l’année à essayer de trouver ce que j’avais et on n’a jamais été capable.»

Encore aujourd’hui, Bossy souffre de ces mystérieux maux de dos sans savoir à quoi ils sont dus.

Il a donc accroché ses patins après avoir inscrit 573 buts en 752 matchs.

Avec une moyenne de ,762 but par match, un sommet dans l’histoire de la LNH, on peut qualifier Bossy de véritable machine à scorer.