«Le défi, c’est de rester occupé» - Mark Scheifele

Comme la plupart des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele est impatient de retourner sur la glace. En attendant, il garde le moral et trouve différentes façons de rester actif.

«Le défi c’est de rester occupé, a lancé l’Ontarien de 27 ans en entrevue au réseau TSN. Ça se passe assez bien le matin et les débuts d’après-midi. Je m’entraîne et j’ai aussi commencé un cours en ligne. Mais vers 15h ou 16h, je commence à fixer le mur et à me demander ce que je pourrais faire.»

«J’essaie de trouver de nouvelles idées chaque jour et je fais des FaceTime. Mais c’est clairement un ajustement d’essayer de trouver des choses à faire alors que normalement, pendant la saison, on utilise les temps libres pour se reposer», a-t-il ajouté.

Le joueur des Jets a commencé récemment un cours d’introduction à la physiologie, en ligne. «C’est seulement en auditeur libre, je ne recevrai pas de crédits pour ça. Ça me prendrait une éternité avoir un baccalauréat de toute façon! a-t-il lancé. C’est plus pour apprendre. C’est quelque chose qui me passionne.»

Adapter l’entraînement

Scheifele en profite aussi pour s’entrainer différemment. «J’adapte l’entraînement pour pas que ce soit trop répétitif chaque jour. J’ai fait mon plus long jogging en sept ans il y a quelques jours. Avant j’étais un bon coureur, mais après avoir ajouté 20 lb, c’est devenu très différent.»

«Mais de ne pas pouvoir prendre un hockey et aller patiner, ça fait assez bizarre. Je suis impatient de retourner sur la patinoire.»

Il l’est probablement aussi de revoir ses coéquipiers. À ce titre, il a bien rigolé cette semaine avec le capitaine Blake Wheeler qui a dit que Scheifele était probablement le coéquipier avec qui il aimerait le moins être en quarantaine en raison de ses choix musicaux. Apparemment, Scheifele adore écouter High School Musical et Taylor Swift.

«Je l’ai texté immédiatement et on a bien rien à propos de ça. J’aime plutôt penser que c’est assez le fun d’être en quarantaine avec moi. Je m’assure que ça bouge, je souris beaucoup et j’aime la musique qui rend heureux!»