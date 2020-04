Laurent Duvernay-Tardif lance un cri du coeur aux jeunes

Il aimerait bien le faire, mais pour des raisons de logistique, Laurent Duvernay-Tardif ne peut pas simplement enfiler son sarrau de médecin et aller aider les hôpitaux du Québec au cours de la pandémie de coronavirus. En tant que figure publique admirée dans la province, il a toutefois un rôle à jouer à titre de courroie de transmission pour que le message du gouvernement soit entendu.

En entrevue à l’émission JiC, jeudi, le champion du Super Bowl a lancé un cri du cœur aux jeunes qui ne sont pas sensibilisés aux dangers de la COVID-19.

«Ce sont 18 à 20% des cas qui ont été contractés par des gens dans la tranche d’âge de 20 à 29 ans, a-t-il fait valoir. Donc, ce sont des jeunes qui l’ont. C’est important, peu importe l’âge, de respecter les mesures de distanciation sociale qui ont été mises en place par le gouvernement Legault.

«Parfois, on peut se sentir invincible en tant que jeune. On peut avoir envie de sortir. On peut avoir envie d’aller dans un parc pour se rassembler [avec ses amis], mais il faut se rappeler que ces petits sacrifices individuels que l’on fait sont pour le bien-être de la communauté.»

«LDT» a d’ailleurs évoqué ce qui est survenu en Corée du Sud, où les actions d’une citoyenne ont contribué à faire dégénérer la situation. Les 30 premiers patients infectés avaient été contrôlés, mais le 31e – à qui les docteurs avaient fortement suggéré de s’isoler, car la probabilité d'avoir été contaminé était très élevée – a été en contact avec approximativement 1160 personnes.

«Je pense que c’est important de se demander en tant que citoyens : "Est-ce qu’on veut être cette personne? Est-ce qu’on veut être cette personne-là qui met la société à risque?" Je pense que la réponse est assez claire et c’est pour cette raison qu’il faut rester à la maison», a expliqué l'athlète.

Voyez l'entrevue complète de Jean-Charles Lajoie avec Laurent Duvernay-Tardif dans la vidéo ci-dessus.