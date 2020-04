La coupe Stanley, pas la priorité de Matthew Tkachuk

Contraint à demeurer au domicile familial en banlieue de St. Louis, l’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk espère renouer avec l’action afin d’obtenir une chance de jouer en séries éliminatoires, en autant que cela ne se fasse pas au détriment de la santé d’autrui.

Interrogé récemment par le réseau Sportsnet à propos de ses occupations des derniers jours, le hockeyeur a voulu se montrer prudent quant au format de la phase d’après-saison qu’il aimerait voir.

Pour lui, il n’est pas question de se prononcer sur le nombre d’équipes qui devraient être admises en séries. Ses priorités sont ailleurs.

«Je dois être prudent dans ma réponse. Peu importe ce qu’on nous permettra de faire, il faut que tout le monde soit en sécurité et que les professionnels de la santé nous autorisent à jouer.

«Tout commence à partir de ce que les experts disent», a-t-il déclaré au sujet de l’avenir qui paraît bien incertain à cause de la pandémie de coronavirus.

«Oui, ce serait bien de lutter pour la coupe Stanley, mais si cela comprend un risque pour la vie des gens, c’est non. Nous ne le ferons pas et nous ne souhaitons pas ça non plus, a renchéri celui qui côtoie présentement son frère Brady Tkachuk, des Sénateurs d’Ottawa. Tout ce qui se passe maintenant est beaucoup plus gros que le hockey.»

Des gens en danger

À en juger par ses déclarations, il ne faut pas s’attendre à un retour au jeu hâtif.

«Même si la situation s’améliore, est-ce brillant de recommencer à jouer avec un risque de propagation?

«Nous n’en savons pas beaucoup à ce stade-ci partout dans le monde, que ce soit la courbe actuelle ou le moment de la fin de la crise. On doit arrêter cela, parce que plusieurs gens sont en danger.»

La Ligue nationale de hockey est en pause depuis le 12 mars.