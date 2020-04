Dubois était certain qu'il jouerait pour un club canadien

Publié aujourd'hui à 07h15

Mis à jouraujourd'hui à 07h15

À 21 ans et 234 matchs en saison régulière derrière la cravate, Pierre-Luc Dubois est déjà un jeune vétéran avec les Blue Jackets de Columbus.

Sa troisième saison en était une importante, puisqu’il deviendra joueur autonome avec compensation cet été. Le natif de Sainte-Agathe-des-Monts représente l’avenir de la concession. S’il y a un côté positif à sa situation actuelle, c’est qu’il passe du rare temps de qualité avec ses parents Éric et Jill, ainsi qu’avec sa sœur Daphné.

«Habituellement, à part l’été, le seul temps pendant la saison où on est les quatre ensemble, ce sont les trois jours à Noël. Donc on en profite au maximum». m’a confié Dubois de la maison de ses parents à Winnipeg

1- Ta fête de 18 ans coïncidait avec le repêchage de LNH. Qu’est-ce que tu te souviens du 24 juin 2016?

«C’était une journée pleine de rumeurs. Pendant toute la saison, jusqu’à une semaine avant le repêchage, le top 3 semblait coulé dans le béton (Matthews, Laine, Puljujarvi). Mais j’avais un drôle de "feeling ". J’avais discuté avec Colombus au "combine " et ça avait bien été. Ensuite, ils avaient invité 5-6 joueurs, dont moi, à Columbus pour une visite. J’étais resté en contact avec les autres joueurs qui avaient reçu cette invitation. Le club m’avait envoyé des questionnaires supplémentaires à remplir, mais pas aux autres joueurs. Je me disais : s’ils visent Jesse Puljujarvi, alors pourquoi ils continuent de s’intéresser à moi?»

- As-tu été surpris qu’ils te choisissent?

«Dans ma tête, j’allais jouer au Canada. Cinq des six premiers choix appartenaient à des clubs canadiens. Certaines équipes m’avaient dit que si j’étais disponible, elles allaient me sélectionner. Alors, j’étais convaincu que j’allais sortir dans le top six, mais jamais Columbus ne m’a dit quoique ce soit.»

2- Peux-tu me parler de ton premier but à ton premier match dans la LNH?

«Les Jets de Winnipeg ont démontré beaucoup de classe en permettant à mon père (qui travaille pour l'organisation) d’assister au match. Mes parents et ma sœur ont on pu voir le tapis rouge et la présentation des joueurs avant la partie. C’était pas mal spécial. Sur le but, c’était 3 ou 4-0, Seth Jones a tout fait sur le jeu. Il a mis la rondelle sur ma palette et j’ai lancé au filet. Je me souviens du but mais les 10 secondes après, je n’ai aucun souvenirs, c’est flou! Je sais que mon père a versé une larme! C’était vraiment spécial de marquer à mon premier match mais je n’ai pas marqué les 20 matchs suivants (rires)!»

3- C’est comment, être dirigé par John Tortorella?

« Je l’apprécie beaucoup. Il est honnête et direct avec ses joueurs. Il ne passe pas par quatre chemins pour te dire ce qu’il pense. Mes débuts dans la LNH ont été difficiles. Les matchs deux à 12 ont été affreux. Je jouais sur le troisième ou quatrième trio. Je ne savais pas comment jouer, je ne connaissais pas mon rôle. Je ne savais si je devais être plus physique et défensif ou si je devais essayer de produire offensivement, mais je jouais mal et je le savais. Un matin avant l’entraînement, je suis allé voir "Torts ", je lui ai demandé si je pouvais lui parler. Il m’a dit : vient me voir après la pratique.»

«Après l’entraînement, je suis allé dans son bureau. Je lui ai dit "je joue mal, je ne connais pas mon rôle, je ne sais pas trop quoi faire " et il m’a tout de suite arrêté. Pendant cinq minutes, il m’a dit "je ne te vois pas sur la glace, tu es un fantôme, je ne sais pas pourquoi tu joues, je ne sais pas ce que tu nous donnes. Tu ne nous nuis pas, mais tu ne nous aides pas non plus. Tu es juste là ". Il m’a montré des séquences vidéos pour appuyer son point. Ensuite, il m’a demandé : "crois-tu que si tu jouais au centre, ça t’aiderait? " Je lui ai répondu oui. Il a dit "je vais voir ce que je peux faire, mais je ne te fais aucune promesse ". »

«Le match suivant était à Sunrise. Lorsque je suis arrivé à l’aréna, j’étais encore à l’aile. Je n’en ai pas fait de cas. Mais 10 minutes avant le match, il m’a dit "tu joues au centre. Tu as un match pour te prouver ". Les choses se sont bien déroulées. »

«Le match suivant, c’était contre Tampa Bay. John m’a dit "ils vont essayer de mettre Stamkos et Kucherov contre toi alors quand tu peux, tu débarques ". Mais j’ai passé la majeure partie du temps contre eux et je m’étais bien débrouillé. Après ce match, "Torts " m’a dit "tu es un centre "! »

4- Comment c’était, jouer dans la LNH à 19 ans?

«À 18 ans, je n’étais pas prêt physiquement. En plus, les camps de Tortorella sont les plus exigeants dans toute la ligue. On patine beaucoup, c’est éreintant. À mon deuxième camp, j’étais mieux préparé. Mais pour moi, la saison a été en deux temps. Il y a les 22 premiers matchs et les 60 qui ont suivi. J’ai compris que je jouais contre des hommes et que je ne pouvais pas gagner force contre force. Je devais penser une seconde à l’avance de mon adversaire. Je devais apporter des ajustements à mon jeu et à mon style.»

5- Physiquement c’était comment?

«Je me souviens d’une fois, j’ai accidentellement frappé le gardien des Jets de Winnipeg. Dustin Byfuglien n’était pas content. Tout le match, il voulait me le faire payer, il courait après moi. J’ai compris que je devais l’attirer vers moi pour ensuite faire profiter un coéquipier.»

«Un match contre Boston, Kevan Miller m’a dominé physiquement. La première grosse mise en échec, je ne m’étais pas bien protégé. La deuxième et troisième, je m’étais préparé et malgré tout il m’a gelé! »

«Je me souviens aussi un match contre Shea Weber. Je l’avais battu de vitesse et je croyais que j’allais avoir une échappée. Il m’a poussé avec un bras et j’ai complètement arrêté, je n’étais plus capable d’avancer tellement c’était puissant. Je pensais être fort, mais j’ai compris que j’avais des croûtes à manger!»

6- Comment as-tu apprécié l’expérience de jouer avec Artemi Panarin?

«C’est un joueur exigeant envers lui-même et envers ses coéquipiers. Quand j’ai appris que j’allais jouer avec lui, vers le 30e match, je me suis dit que je devais jouer ma "game " et non pas pour lui plaire. Quand il n’était pas content, il me le disait. Après des pratiques, il me demandait de rester pour faire du temps supplémentaire et travailler des choses, des situations de match. Il m’invitait continuellement à aller dans le gym. Quand on partait pour l’été ou pour notre semaine de congé, il me disait de m’assurer d’être prêt et de m’entraîner. J’ai beaucoup appris de lui sur l’éthique de travail nécessaire pour réussir.»

«Artemi n’est pas un gars "vocal ", il ne me lançait pas des fleurs, mais le temps qu’il m’accordait m’a démontré qu’on avait une relation, qu’il avait mon bien et mon succès à coeur. Je me souviens d’un match, on avait chacun un but et une passe après une période. Pendant l’entracte, je lui ai dit, "good period" et il m’a dit "il en faut plus, allons en chercher cinq"! Lui, c’était toujours plus, il n’était jamais satisfait. J’ai compris avec lui qu’il faut toujours que nos attentes soient beaucoup plus élevées que celles de l’extérieur. Côté talent, il est l’un des meilleurs dans la LNH, mais pas juste le talent, son éthique de travail est l’une des meilleures de la ligue aussi.»

7- Explique comment tu t’es retrouvé à jeter les gants contre Sidney Crosby?

«Premièrement, j’ai grandi à Rimouski. Crosby est le bon Dieu là-bas et c’est un des joueurs que j’appréciais le plus quand j’étais jeune. D’ailleurs, l’été passé, j’étais en visite à Barcelone et Sidney résidait dans le même hôtel alors on est allés souper ensemble. Sans dire qu’on est amis, il savait qui j’étais. À ma première saison, "Torts " m’avait dit de ne pas le traiter comme un modèle, mais d’y aller et d’initier le jeu contre lui, de ne pas me gêner. Alors on avait une bonne rivalité, les Jackets contre Pittsburgh et contre Crosby. »

«Ce qui s’est passé, c’est que j’ai frappé (Jake) Guentzel et Crosby n’a pas aimé la mise en échec. J’étais derrière Sidney et il s’est retourné et m’a donné un doublé-échec. Je savais que "Torts " me regardait, alors je lui en ai aussi donné un. Première chose que je sais, on jette les gants on engage le combat. J’étais en mode "survie ", je ne m’attendais pas à me battre avec lui. C’était la fin de la période alors on est retourné au vestiaire. Lorsqu’on est allé au banc des pénalités la période suivante, il m’a regardé avec un large sourire en voulant dire qu’il n’avait pas le choix de défendre son compagnon de trio.»

Dubois se bat avec... Crosby! - TVA Sports

8- Je sais que tu apprécies la musique québécoise, qu’est-ce que tu écoutes?

«Alexandre Texier me fait découvrir de la musique de la France. J’écoute des gars comme Niskaa et Maes. J’aime aussi Simon Loud. Je me suis fait une playlist avec de la musique russe que Panarin m’a fait découvrir. Oliver Bjorkstrand est Danois et il aime la musique danoise. Dean Kukan est Suisse mais il écoute de la musique allemande, alors j’en ai sur ma liste.»

- Es-tu le DJ de l’équipe?

«Oui, à ma première année on m’a dit que j’allais m’occuper de la musique. Je ne comprenais pas pourquoi qu’on donnait cette responsabilité à un jeune. Après ma première année, j’ai compris. Personne ne veut cette responsabilité parce que tout le monde chiale sur le choix de musique. C’est beaucoup de pression. Cette année j’ai délégué une partie de la responsabilité à Emil Bemstrom. C’est une recrue, c’est à son tour! En fait, on se partage ça 50-50!»

9- Tu as été dirigé par Marc-André Dumont et Joël Bouchard. Que retiens-tu de leurs enseignements ?

«Marc-André était un peu comme "Torts ", très exigeant. Je suis arrivé au Cap-Breton à 16 ans. Il m’a fait comprendre la rigueur et l’importance de l’entraînement sur, et hors-glace. Il m’a beaucoup aidé. C’est lui qui m’a donné ma première chance au centre. Il a cru en moi.»

«J’avais entendu plein d’histoires concernant Joël, sur le personnage et le coach. J’étais avec Équipe Canada Junior quand j’ai su que j’étais échangé à l’Armada. Il était à 10 pieds de moi. J’ai tendu la main pour lui donner une poignée de main, il m’a pris dans ses bras et m’a souhaité la bienvenue.»

«Il traite ses joueurs comme s’ils étaient ses enfants. Il m’a "challengé ", il m’a déstabilisé et ça été une des meilleurs choses pour ma carrière.»

10- En séries l’an dernier, on a vu ton rituel de jurons avant les matchs? Qu’est-ce qui se cache derrière ça?

«J’ai fait ça pour la première fois en séries, avant le premier match contre Tampa Bay. Avant de sauter sur la glace, j’étais avec Boone Jenner, David Savard et Seth Jones dans le corridor. On se poussait, on criait et je me suis mis à sortir tous les jurons français que je connaissais. Tout le monde était tendu avant le premier match et quand ils ont entendu ça, surtout les gars dans le vestiaire à 20-30 pieds plus loin, ils ont ri un peu. Ça a détendu l’atmosphère. On a gagné la partie et le match suivant, les gars m’ont dit que je n’avais pas le choix, il fallait que je continue. Le problème est qu’au deuxième match il y avait une caméra tout près. Je me disais que jamais ça allait passer en ondes. Erreur. Après le match j’avais environs 150 textos là-dessus!»