COVID-19: la clause qui pourrait tout changer pour les joueurs

Texte tiré du Journal de Montréal

Les propriétaires des équipes de la Ligue nationale de hockey, dont les pertes attribuables à l’actuelle pandémie seront énormes, ont une raison de plus de souhaiter que le report de l’actuelle saison n’ait pas d’impact sur la prochaine.

Il y a quelques années, des agents de joueurs de la LNH ont eu la brillante idée de structurer le contrat de leurs clients de façon à ce qu’une grosse part de leur salaire leur soit versé sous forme de boni à la signature (prime d’engagement).

L’objectif de cette initiative était d’assurer un revenu à leur client, le 1er juillet venu, même si une saison devait être écourtée ou annulée en raison d’un lock-out.

Ce qu’ils n’avaient pas prévu et qui, aujourd’hui, leur donne une occasion de plus de se féliciter, c’est qu’une pandémie pourrait également mener au report ou à l’annulation d’une saison.

Vérification faite auprès de l’Association des joueurs (AJLNH) et auprès de l’adjoint à un directeur général de la LNH, cette clause tient dans le cas exceptionnel présent.

«La seule chose qui pourrait arriver, c’est que la date soit repoussée. Si on est en mesure de reprendre l’action, l’Association des joueurs et la ligue devront ajuster le calendrier. Tout sera déplacé. Ce sera la même chose avec l’ouverture du marché des joueurs autonomes», a déclaré une source de l’AJLNH sous le couvert de l’anonymat.

«S’il s’avère qu’on annonce l’annulation de la saison, disons au mois de mai, la date du 1er juillet sera encore effective», a-t-elle ajouté.

La situation du Canadien

Dans un cas comme dans l’autre, les équipes devront honorer cette part du contrat. À titre d’exemple, 20 joueurs de l’organisation du Canadien (avec le grand club ou dans les ligues mineures) auront droit à ces primes, qui totalisent 18,12 M$.

Comparativement à d’autres formations, le Tricolore ne s’en tire pas trop mal. Outre Carey Price, qui verra 8,75 M$ des 9,75 M$ qu’il doit toucher l’an prochain tomber dans son compte de banque à la date qui sera négociée entre l’AJLNH et la LNH, Jonathan Drouin est le seul dont le boni atteint les 2 M$.

À Toronto, Lawrence Tanenbaum et Maple Leafs Sports & Entertainment auront un peu plus chaud que Geoff Molson. Dans le top 10 des joueurs détenant les plus gros bonis de signature, on retrouve Auston Matthews (15,2 M$), Mitch Marner (14,3 M$) et John Tavares (11,09 M$). Un total de 40,59 M$ pour trois joueurs.

Le boni de signature offert à Sebastian Aho (9,87 M$) en raison de l’offre hostile déposée par Marc Bergevin l’été dernier, pourrait tomber dans les reins de Tom Dundon, propriétaire des Hurricanes de la Caroline.

Top 10 des plus gros bonis dans la LNH

1. Auston Matthews | Maple Leafs | 15,2M$

2. Mitch Marner | Maple Leafs | 14,3M$

3. Connor McDavid | Oilers | 13M$

4. Artemi Panarin | Rangers | 12M$

5. John Tavares | Maple Leafs | 11,09M$

6. Roman Josi | Predators | 11M$

7. Erik Karlsson | Sharks | 10M$

8. Sebastian Aho | Hurricanes | 9,87M$

9. Carey Price | Canadien | 8,75M$

10. Steven Stamkos | Lightning | 8,5M$ et Andrei Vasilevskiy | Lightning | 8,5M$