Brady s'installe dans un manoir construit par Jeter

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady a certes besoin d’une habitation à proximité de son nouveau lieu de travail et pour ce faire, il peut compter sur l’ancienne vedette du baseball majeur Derek Jeter.

Ainsi, le quotidien «Tampa Bay Times» a rapporté jeudi que le signataire d’une récente entente de deux ans avec les «Bucs» déménage dans une propriété de 300 000 pieds carrés louée par l’ex-porte-couleurs des Yankees de New York.

Il s’agit d’un manoir construit sur les îles Davis offrant une vue sur le centre-ville de Tampa. Brady et sa famille pourront profiter de sept chambres à coucher, neuf salles de bain ainsi que d’une piscine, deux élévateurs à bateaux et de pièces consacrées au divertissement et au billard.

Le journal floridien a rappelé que Brady et Jeter ont tous deux évolué avec des formations universitaires du Michigan. Le second est actuellement l’un des propriétaires des Marlins de Miami.