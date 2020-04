À VOIR: Une sortie sans précédent de Bill Belichick

L'entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick s'est adressé aux partisans, mercredi, dans une brève capsule vidéo diffusée via le compte Twitter de la formation du Massachusetts.

À voir, ci-dessus.

Assis confortablement d'un air décontracté dans un boudoir où l'on aperçcoit une bibliothèque saturée de bouquins, dont l'épique «Roots» d'Alex Haley, le pilote des «Pats» a incité les Américains à demeurer en confinement le temps que durera l'épidémie de COVID-19 au pays.

«Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et moi sommes derrière vous. Nous sommes tous dans le même bateau», a-t-il déclaré d'emblée.

«Nous sommes opposés à un adversaire difficile. Il faudra du travail d'équipe, de la discipline et de l'engagement pour faire les bonnes choses tout le temps. Cela comprend le fait de rester à la maison.

«J'encourage tout le monde à s'abriter sur place aussi longtemps que nécessaire pour combattre ensemble ce virus.»

L'instructeur de 67 ans a expliqué que le confinement n'est pas la seule stratégie pour gagner la guerre.

«Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire en ce moment, mais concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire. Nous pouvons nous adapter, nous pouvons nous ajuster et nous pouvons prendre de meilleures décisions dès maintenant pour l'amélioration de l'avenir.

«Comme je le dis à notre équipe, continuons d'enchaîner les bonnes journées ensemble et nous y arriverons.»

«Des champions et des guerriers»

Belichick, qui est à la barre des Pats depuis la saison 2000, a également remercié les travailleurs de la santé, qui sont les héros incontestés de cette crise pandémique selon lui.



«Merci à nos héroïques professionnels de la santé, médecins, infirmières, travailleurs médicaux et autres qui font leur travail de façon désintéressée et courageuse pour prendre soin des autres dans le besoin. Nous avons entendu vos histoires et vu certains de votre excellent travail.

«Vous êtes vraiment des champions et des guerriers.»

Plusieurs auraient aimé qu'il commente le départ de son général, le quart Tom Brady, qui s'est entendu avec les Buccaneers de Tampa Bay en vue de la prochaine campagne.

Ce n'était évidemment pas un contexte propice pour se prononcer à ce sujet...

Les responsables de la santé publique ont annoncé mercredi que le nombre de morts dans le Massachusetts avait augmenté de 33 cas, soit à 122 décès. Le nombre de cas confirmés de coronavirus est passé à 7738.