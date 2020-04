Une équipe de la KHL mise K.-O. par la COVID-19

L’Admiral de Vladivostok a annoncé mardi qu’elle renonce à disputer la saison 2020-2021 de la Ligue continentale de hockey (KHL) à cause de la pandémie de coronavirus affectant durement ses finances.

Dans un communiqué explicatif transmis à l’Alliance des clubs européens de hockey, l’Admiral a précisé ne pas avoir les fonds requis pour jouer la campagne à venir.

En fait, le gouvernement régional du Kraï du Primorié, territoire où évolue la formation russe, a choisi de rediriger à la lutte contre la COVID-19 les subventions qu’elle accordait aux équipes sportives.

De plus, le commanditaire principal de l’Admiral éprouverait des difficultés financières et ne pourrait plus le soutenir.

La KHL a confirmé l’annulation des séries éliminatoires la semaine passée.