Un prix à venir pour Harvey-Pinard?

L’espoir du Canadien de Montréal Rafaël Harvey-Pinard est en lice pour l’obtention du trophée Frank-J.-Selke, remis au joueur le plus gentilhomme de la LHJMQ en 2019-2020, a-t-il été annoncé mercredi. L’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi est l’un des trois candidats, les autres étant Jakob Pelletier et Dmitry Zavgorodniy, respectivement des Wildcats de Moncton et de l’Océanic de Rimouski.

Harvey-Pinard a joué sa dernière saison dans sa région natale du Saguenay. Échangé aux «Sags» lors de la séance de sélection de la LHJMQ de 2019, le Jonquiérois a immédiatement été nommé le capitaine de l’équipe par le directeur général, Yanick Jean. Au cours de la campagne ayant pris fin prématurément à cause du coronavirus, il a récolté 78 points, dont 34 buts, en 62 parties, tout en écopant de 16 minutes de punition.

Figurant parmi les espoirs des Flames de Calgary, Pelletier a totalisé huit pénalités mineures en 57 rencontres, lui qui a amassé 82 points, incluant 32 filets. Il a permis aux siens de conclure au sommet de l’Association de l’Est.

Autre membre de la relève des Flames, Zavgorodniy a terminé avec six minutes de punition en 40 sorties. Le Russe a inscrit 29 buts et 38 aides pour 67 points.

Pour mériter d’être considéré pour ce trophée, «le joueur doit prouver son efficacité sur la glace, tout en démontrant un maximum de respect envers ses adversaires ainsi que les officiels et en évitant le banc des pénalités». L’identité du vainqueur sera dévoilée ultérieurement.