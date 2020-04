Pas de baseball à Londres

Les deux matchs devant opposer les Cubs de Chicago aux Cardinals de St. Louis les 13 et 14 juin à Londres ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

C’est ce qu’ont indiqué mercredi divers médias, dont le quotidien «Chicago Tribune». Pour sa part, le site stltoday.com a précisé que si ces rencontres sont reprises durant la saison, elles auront lieu au Busch Stadium; dans la capitale britannique, les Cardinals devaient agir à titre de formation locale face aux Cubs.

Le calendrier régulier 2020 du baseball majeur ne s’est toujours pas amorcé, tandis que les camps d’entraînement ont été interrompus avant terme à cause du fléau mondial.

L’an dernier, les Yankees de New York et les Red Sox de Boston avaient croisé le fer les 29 et 30 juin au London Stadium, une infrastructure aménagée pour les Jeux olympiques de 2012 qui a été transformée en stade multifonctionnel de 60 000 places. Le stade est aussi le domicile de la formation de soccer West Ham United, qui évolue au sein de la Premier League.