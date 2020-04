Les prières de Ryan McDonagh

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Ryan McDonagh se croise les doigts afin d’avoir l’occasion de lutter pour la coupe Stanley cette année.

L’arrière, à l’image de ses coéquipiers, souhaite faire oublier la sortie expéditive de son club survenue lors des séries 2019. Favori pour tout rafler sur son passage en vertu d’une domination sans conteste en saison régulière, le Lightning avait été balayé par les Blue Jackets de Columbus au premier tour.

En 2019-2020, la formation floridienne a été moins éclatante, mais avec 92 points à son actif et le deuxième rang de la section Atlantique pratiquement en poche, elle pouvait croire en ses chances de mieux faire. C’était du moins avant l’interruption des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 12 mars. Maintenant, le futur est nébuleux et d’après McDonagh, l’annulation du reste de la campagne et des séries représenterait une «immense déception».

«Considérant les accomplissements de notre équipe, la façon dont on s’est relevé et les ajouts que l’organisation a réalisés, (...) espérons seulement et prions qu’il y aura un scénario nous permettant de conclure la saison», a commenté mercredi l’ancien des Rangers de New York lors d’une vidéoconférence, par le biais de propos rapportés par le site The Athletic.

Toujours optimiste

Ayant acquis entre autres les attaquants Blake Coleman et Barclay Goodrow quelques semaines auparavant, l’Éclair a laissé filer deux choix de premier tour et l’espoir Nolan Foote pour les acquérir et espérer effectuer un long parcours éliminatoire. Ces décisions risquent de devenir un coup d’épée dans l’eau si la saison 2019-2020 est reléguée aux oubliettes.

Toutefois, l’ex-membre de l’organisation du Canadien de Montréal demeure optimiste de jouer à nouveau et de participer aux séries.

«Nous serons juste excités à l’idée d’y prendre part et pour notre groupe, ce sera spécial de poursuivre notre campagne fructueuse», a-t-il précisé, ajoutant qu’environ une semaine ou un peu plus suffiront pour une remise en forme optimale avant un potentiel retour au jeu.

La LNH a prolongé la période d’isolement de ses hockeyeurs, mardi, celle-ci étant désormais en vigueur jusqu’au 15 avril minimalement.