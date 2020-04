La NFL pour relancer la LNH?

Publié aujourd'hui à 15h25

Mis à jouraujourd'hui à 15h25

On est présentement tous dans le même bateau. Le coronavirus est l’ennemi numéro un depuis maintenant trois semaines en Amérique du Nord. Depuis ce temps, pleins de scénarios ont été évoqués dans le monde du sport, dont le début de la saison dans la MLB au milieu du mois de mai, mais déjà on sait que ce scénario est impossible.

Toronto a été la première ville à indiquer qu’il n’y aura aucun rassemblement jusqu’au 30 juin et dites-vous qu’il y en aura d’autres au cours des prochaines semaines qui vont emboîter le pas.

Bref, il faudra attendre avant d’entendre le premier «play ball».

En confinement même en juillet ?

Le quotidien National Post nous révélait ce matin que le gouvernement fédéral pense que le coronavirus va continuer ses ravages au mois de juillet. Ça dépend évidemment de la province, mais il est effectivement possible qu’on soit en confinement plus longtemps qu’on le pense.

Aux États-Unis, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a présenté aujourd’hui un scénario similaire, ce qui est n’est vraiment pas de bonne augure pour le retour du sport professionnel.

Un immense continent

L’Amérique du Nord n’est pas un petit continent. Ce n’est pas parce que le coronavirus ne sera plus aussi menaçant dans l’Est en juillet qu’il ne menacera pas le centre des États-Unis par exemple. C’est là le problème. Il est fort probable que certaines villes seront prêtes à accueillir du sport professionnel, mais il y en aura d’autres qui auront besoin de plus de temps.

Mais dites-vous qu’il y a de l’espoir.

La priorité

Présentement, il n’y a aucun doute que la santé de la population est l’enjeu numéro un de nos politiciens. Mais attendez-vous à ce que rapidement, les gouvernements s’intéressent à la relance de l’économie.

Déjà, on sait qu’un retour à la normale sera long, mais dites-vous qu’il n’est pas question que la saison de la NFL soit hypothéquée. La NFL, c’est littéralement ce qui a remplacé la religion aux États-Unis. Il est évident que le président Trump fera de la saison de la NFL une priorité, comme quoi la relance de l’économie passe aussi par le sport.

C’est, je crois, à ce moment que la Ligue nationale de hockey et la NBA pourront aussi tenter un retour. Reste maintenant à savoir quelles seront les règles dans chaque ville. Est-ce qu’il sera possible que des spectateurs assistent aux rencontres ou les matchs seront disputés devant des estrades vides ? Personne n’a la réponse, mais on a au moins le droit de rêver.