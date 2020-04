Federer «dévasté», Williams «sans voix»

Après l'annulation de Wimbledon mercredi, Roger Federer s'est déclaré «dévasté» sur Twitter, lâchant ce mot au dessus d'une courte vidéo, clamant qu'«il n'y a pas de gif pour exprimer ce que je ressens», pendant que Serena Williams s'est dite «sans voix».

À 38 ans, le Suisse, huit fois vainqueur et quatre autres fois finaliste de l'épreuve, voit s'envoler l'une de ses dernières occasions de fouler le gazon anglais. «J'ai hâte de revenir l'an prochain», a-t-il cependant lancé sur Instagram, sous-entendant ainsi qu'il n'a pas l'intention de prendre sa retraite sans repasser par Wimbledon.

C'est aussi une opportunité en moins pour Serena Williams, qui court toujours à 38 ans après un 24e trophée majeur pour égaler le record de l'Australienne Margaret Court.

Voici d'autres réactions de personnalités du tennis à la suite de l'annulation de la troisième levée du Grand Chelem de la saison:

- Billie Jean King (USA), ancienne N.1 mondiale victorieuse de six titres à Wimbledon (sur Twitter) : «J'ai eu la chance d'aller à Wimbledon chaque année depuis 1961 et cela va vraiment me manquer cette année. Mais je comprends totalement et je soutiens la décision du comité (d'organisation) et il est vital que nous concentrons nos efforts sur ceux qui sont aujourd'hui les plus touchés par la pandémie (...) À l'heure actuelle, nous devons d'abord nous assurer que chacun prenne bien soin de soi et de ses proches. Nous traversons une période difficile et il est maintenant temps de faire ce qui est juste au niveau mondial et pour notre sport.»

- Coco Gauff (USA), qui avait réussi l'exploit de se hisser l'an dernier au niveau des huitièmes de finale à Wimbledon à seulement 15 ans (sur Twitter): «Cela va me manquer de ne pas jouer à Wimbledon cette année. Prenez soin de vous, je vous aime les gars»

- Kevin Anderson (RSA), finaliste malheureux face à Novak Djokovic en 2018 (sur Twitter): «J'ai tellement de bons souvenirs à Wimbledon. La saison sur gazon va vraiment nous manquer mais la chose la plus importante pour nous est de rester en bonne santé et en sécurité chez nous.»

- Petra Kvitova (CZE), deux fois lauréate du tournoi en 2011 et 2014 (sur Twitter): «L'annonce de l'annulation de Wimbledon cette année, c'est vraiment difficile à encaisser. Ce n'est pas seulement un tournoi spécial pour moi, c'est un tournoi qui fait partie de l'histoire (du sport) depuis si longtemps. (Son annulation) laisse un énorme trou dans le calendrier. Jouer en blanc et sur cette belle herbe, cela va manquer. Mais nous savons bien sûr que (le tournoi) sera de retour et encore meilleur l'an prochain. Et peut-être que nous l'apprécierons encore davantage!»

- Simona Halep (ROU), lauréate de l'édition 2019 de Wimbledon (sur Twitter): «Tellement triste d'apprendre que Wimbledon ne se déroulera pas cette année. La finale de l'an dernier restera à jamais l'un des plus beaux jours de ma vie! Mais nous traversons quelque chose de plus important et Wimbledon reviendra! Et cela signifie que j'ai encore plus de temps avant de défendre mon titre.»