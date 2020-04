Comment Therrien s'y prenait avec Pacioretty et Galchenyuk

Michel Therrien peut se targuer d’avoir dirigé plusieurs francs-tireurs dangereux au cours de sa carrière d'entraîneur. D'ailleurs, c’est sous ses ordres que Max Pacioretty et Alex Galchenyuk ont établi leur sommet personnel au chapitre des buts, avec les Canadiens de Montréal.

En entrevue à l’émission JiC, mercredi, l’ancien pilote du Tricolore a expliqué comment il s’y prenait pour soutirer le meilleur des attaquants qui avaient le compas dans l’œil.

«Tu dois les mettre dans une position qui leur permettra d'avoir du succès. Les joueurs offensifs aiment prendre des mises en jeu en zone offensive. Tu dois les mettre dans une position dans laquelle ils sont à l’aise. Il faut qu’ils sentent aussi que l’entraîneur a confiance en eux», a-t-il souligné.

Et il s’agit parfois de leur donner des privilèges auxquels les autres n’ont pas forcément droit...

«Ils ont une marge de manœuvre un peu plus grande que les autres, a concédé Therrien, qui occupe maintenant un rôle d’adjoint auprès d’Alain Vigneault chez les Flyers de Philadelphie. C’est sûr qu’ils vont forcer le jeu à l’occasion. Tant que ça fonctionne, c’est correct. C’est quand ça ne fonctionne plus qu’il y a un problème. Le marqueur naturel triche un peu durant le match. Regarde Alexander Ovechkin, qui est probablement le meilleur marqueur de la Ligue nationale – pratiquement de tous les temps, en ce qui me concerne.

«Un entraîneur doit en prendre et en laisser. [Ovechkin] ne peut pas jouer de la même façon qu’un attaquant de soutien sur le troisième ou le quatrième trio, qui n’a pas les habiletés pour pallier chaque erreur.»

Si Mike Bossy a beaucoup diverti Therrien à son jeune âge, plus récemment, c'est Ovechkin qui le stupéfie dans la lignée des marqueurs naturels.

«Ovechkin m’épate, a-t-il confié. La qualité des gardiens de but s’est améliorée d’une façon épouvantable. C’est pour ça que, pour moi, un gars comme Ovechkin est en avant de tout le monde dans la liste.»

Voyez l’entrevue complète de Jean-Charles Lajoie avec Michel Therrien dans la vidéo ci-dessus.