Une charge à fond de train contre Alex Rodriguez

L’ancien receveur du baseball majeur Paul Lo Duca ne cache pas son dégoût pour Alex Rodriguez et il a clairement exprimé le tout, lundi.

Au cours d’une entrevue livrée à la chaîne radiophonique WFAN Sports Radio, celui ayant notamment évolué avec les Dodgers de Los Angeles et les Mets de New York a vilipendé «A-Rod» quand il a été invité à commenter des publications Instagram.

«Les gens savent que je ne suis pas l’un de ses partisans. Je suis désolé, je ne le serai jamais. Je crois qu’il est l’une des personnes les plus superficielles et non authentiques qui existent. Le fait qu’on le place sur un piédestal me renverse», a déclaré Lo Duca au sujet de Rodriguez qui a travaillé comme analyste à la télévision depuis sa retraite en 2016.

Épisode honteux

Les deux hommes ont admis avoir consommé des substances améliorant les performances au cours de leur carrière. Cependant, l’ex-receveur a dit ne pas apprécier les explications de son vis-à-vis à ce propos.

«Mon nom était dans le rapport Mitchell et c’est quelque chose dont je ne serai jamais fier. Ce fut une erreur de ma part commise il y a longtemps. Par contre, j’en ai assumé la responsabilité, je n’ai pas menti. Je l’ai fait immédiatement et les gens peuvent me juger comme ils le veulent. Je pourrais moins me préoccuper du reste, mais quand vous mentez sur cela pendant des années et des années, que vous obtenez 260 millions $ et que plusieurs disent que vous avez connu du succès, alors là... ah, oui, il a franchement eu du succès», a-t-il ironisé.

«Il a gagné plus de 500 millions $ en carrière et j’ose espérer qu’il peut faire tout ce qu’il veut avec ça. Maintenant, sa relation avec JLo [Jennifer Lopez] l’a propulsé au rang de saint. Fichez-moi la paix avec lui!»

Ayant disputé 11 saisons dans les ligues majeures, Lo Duca analyse aujourd’hui des courses de chevaux dans les médias.