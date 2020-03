Tuukka Rask a changé d'idée

Après avoir indiqué qu’il songeait à la retraite au terme de la saison 2020-2021, voilà que le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask fait volte-face et parle plutôt d’une possible prolongation de contrat.

Est-ce un effet indirect de la pandémie de coronavirus? Chose certaine, il compte s’asseoir avec le directeur général des Bruins Don Sweeney pour discuter.

«Je suis certain que nous aurons de bonnes conversations après la saison et nous verrons à partir de là, a dit Rask, selon des propos tenus dans une entrevue sur les ondes de WEEI 93,7 FM et rapportés sur le site web de la LNH, mardi. J'aurai seulement 34 ans à l'échéance de mon contrat, donc je ne serai pas très vieux.

«Je pourrais jouer une année ou deux et prendre une décision à partir de là, a précisé le gardien des Bruins. Je ne veux rien promettre non plus, car tu ne sais jamais ce qui peut se produire.»

«On verra»

Il y a à peine 10 jours, Rask indiquait plutôt au quotidien «Boston Globe» qu’il songeait à la retraite afin de passer plus de temps avec ses proches.

«Il reste une année à faire à mon contrat, donc on verra si je continue à jouer, avait mentionné alors le Finlandais. On verra. Il y a toujours une possibilité».

Rask est lié aux Bruins jusqu’à la fin de la campagne 2020-2021. Il gagne un salaire de 7 millions $ par saison. Il a mené la ligue, cette saison, pour la moyenne de buts alloués (2,12), montrant par ailleurs un taux d’efficacité de ,929 et une excellente fiche de 26-8-6.