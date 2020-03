Patrick McEnroe atteint de la COVID-19

L’ancien joueur de tennis professionnel et frère du célèbre John McEnroe, Patrick, a indiqué qu’il était atteint du coronavirus, mardi.

L’homme de 53 ans a fait cette annonce dans une vidéo relayée sur son compte Twitter. Il s’est d’ailleurs fait rassurant.

«La bonne nouvelle est que je me sens bien, a dit celui qui a remporté 16 titres en double. Mes symptômes sont choses du passé. Je me sens à 100%.»

McEnroe a aussi affirmé qu’il était en quarantaine dans son sous-sol depuis qu’il a ressenti les premiers symptômes.

«Nous sommes en quarantaine complète, toute la maison maintenant, et ce, depuis bien plus longtemps que deux semaines, a affirmé McEnroe. J’encourage tout le monde à faire de même. Combattons cette chose. Je suis un exemple de quelqu’un qui a pu la battre. Je vais très bien. Pensons et prions pour les personnes qui se débattent avec ça.»

Dans la région de New York, où vit McEnroe, les autorités médicales dénombrent plus de 76 000 personnes atteintes de la COVID-19.