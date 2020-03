Les dirigeants des Coyotes mettent la main dans leur poche

Le président des Coyotes de l’Arizona, Ahron Cohen, et son directeur général John Chayka ont décidé de faire don de 20% de leur salaire pour lutter contre les effets de la pandémie de coronavirus.

Les deux hommes ont fait cette généreuse donation au Fonds de secours de l’Arizona pour le coronavirus et à d’autres organismes ayant la mission d’atténuer l’impact de la maladie dans la région.

«L'Arizona est le domicile de notre équipe depuis presque 25 ans et cette communauté s'est ralliée derrière les Coyotes dans les bons moments comme dans les plus difficiles, a dit Cohen dans un communiqué. Dans une situation où il y a des besoins criants, mon épouse Dana et moi ressentons l'obligation de faire tout en notre possible pour aider l'Arizona.»

«Kathryn et moi ne pourrions pas être plus reconnaissants envers les travailleurs du domaine de la santé, les médecins, ceux qui travaillent dans les épiceries et dans le domaine de l'alimentation, et qui se sacrifient chaque jour pour que leurs voisins puissent demeurer en santé et en sécurité, a pour sa part affirmé Chayka. Maintenant, plus que jamais, nous voulons tout faire pour soutenir cet État qui a été si bon pour nous.»

«Ahron et moi le faisons au nom de toute l'organisation des Coyotes et pour suivre l'exemple du propriétaire des Coyotes, Alex Meruelo, et sa famille, qui soutiennent les employés du Gila River Arena durant ces moments difficiles», a ajouté le DG de 30 ans.