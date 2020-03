Le succès monstre de Bauer

Publié aujourd'hui à 07h14

Mis à jouraujourd'hui à 07h14

Tout pour l’équipe! C’est le slogan chez Bauer. En cette période de crise de santé publique, mais aussi économique, les dirigeants de Bauer à Blainville ont fait preuve d’ingéniosité et de leadership.

Lundi matin, j’ai fait un suivi auprès de Dan Bourgeois, vice-président innovations de produits chez Bauer Hockey Limited. En quelques jours, le géant de l’équipement de hockey a développé et distribué des visières protectrices qui seront utilisées à des fins médicales.

«À tous les deux out trois jours, nous doublons notre production, a-t-il souligné. Nous devrions atteindre notre capacité de production soit entre 25 000 à 30 000 masques par jour la semaine prochaine. On s’est engagé pour livrer 300 000 masques. On va essayer d’en produire un demi-million et même plus si possible.»

Depuis l’annonce, la semaine dernière, que le fabricant d’équipements de hockey se lançait temporairement dans la confection d’accessoires médicaux, le téléphone ne dérougit pas.

«Au début, on avait une vision, mais on ne se doutait pas à quel point les besoins étaient grands, a continué Bourgeois. On a mis le lien de notre design de masque avec toutes les spécifications sur le sur le site web pour qu’il soit disponible pour tous. Essentiellement, on donne la recette aux autres entreprises qui souhaitent faire des masques. On a fait appel à la solidarité des autres entreprises et la réponse est forte.»

Conscience sociale

Le but de Bauer n’est pas de tirer profit financièrement en cette période de besoins criants. Au contraire, l’objectif est de faire sa part pour stopper le coronavirus tout en permettant aux employés de continuer de travailler. Si jamais l’entreprise devait faire des surplus avec ses visières médicales, elle les redistribuera à une oeuvre de charité.