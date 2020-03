«Il faudrait qu’il gagne 80 matchs par année»

Alors que Carey Price a été nommé, mardi, meilleur gardien de la LNH par les autres joueurs du circuit, Jean-Charles Lajoie en a profité pour s’adresser aux détracteurs de l’homme masqué du CH.

À l’occasion du segment «La mise en échec» impliquant Renaud Lavoie, «JiC» est notamment revenu sur les critiques visant le salaire de Price.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.

«Price est le meilleur, point final. On n’a pas souvent eu l’occasion de le voir à l’œuvre lors de grands matchs, car l’équipe n’a pas pris part aux séries très souvent dernièrement. Mais dois-je vous rappeler qu’il était le maître incontesté de l’équipe lors de la folle épopée de 2014? La savate de Chris Kreider avait tout bousillé.

«Là où je veux en venir, c’est que plusieurs personnes, à Montréal et dans notre "petit Québec", se plaisent à marteler que Price devrait remporter 80 matchs par année parce qu’il gagne 10,5M$.»

Renaud Lavoie n’est pas resté silencieux à l’analyse de son collègue.

«Si Carey n’est pas là, les choses sont bien différentes. Si l’équipe bataille, c’est grâce à lui. D’ailleurs, bien des joueurs chez le CH pensent que ça serait beaucoup plus difficile sans Price.

«Ses statistiques ne sont peut-être plus ce qu’elles étaient, mais les joueurs ont parlé et ils confirment que la technique de Price et sa prestance font de lui le meilleur gardien de la LNH.»

Rappelons que Carey Price a reçu 41,5% des votes parmi les résultats obtenus auprès de 515 joueurs actifs de la LNH. Il s’agit d’une augmentation de 11,6% par rapport à l’an dernier. Le portier a obtenu cette reconnaissance pour une troisième année consécutive.