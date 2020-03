Gary Carter, la plus grande vedette

Les Expos ont vu passer plusieurs grandes vedettes au cours de leurs 35 années à Montréal.

On peut penser à Rusty Staub, Andre Dawson, Steve Rogers, Pedro Martinez, Tim Raines, Larry Walker, Vladimir Guerrero et quelques autres.

Mais pour l’ancien maire de Montréal Denis Coderre, un amoureux du baseball qui a vécu avec passion l’aventure des Expos de bout en bout, la plus grande «star» à avoir évolué à Montréal, c’est Gary Carter.

Invité à «JiC» alors que TVA Sports se préparait à rediffuser un match des Expos en soirée, M. Coderre n’a pas hésité à nommer l’ancien receveur comme joueur le plus marquant de l’histoire de l’équipe.

«L’été, j’étais Gary Carter, quand on était "ti-culs", et l’hiver, on était Guy Lafleur, a-t-il évoqué. C’était "le Kid", c’était un gars exceptionnel.»

«Il aimait le baseball, mais il aimait Montréal et Montréal l’aimait», a-t-il ajouté, avant de se plonger davantage dans ses souvenirs.

«C’était un grand, j’avais eu l’occasion de le rencontrer à quelques reprises comme jeune joueur de baseball et il avait toujours du temps pour toi, a-t-il raconté. À l’époque, on disait que Jean Béliveau était un gentilhomme et que quand il te parlait, tu avais l’impression d’être la seule personne au monde, mais Gary Carter, c’était ça aussi.»

Enfin, Carter était «un ambassadeur extraordinaire», a résumé l’ancien maire, qui a aussi professé son affection pour Bob Bailey et «Coco» Laboy, notamment.

«Tu avais toujours du monde qui était inspirant de plusieurs façons et ce n’est pas pour rien qu’on a autant de joueurs au Temple de la renommée», a-t-il justement rappelé.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.