CH : les dix pires échanges des 30 dernières années

Les 30 dernières années n’ont pas tellement été une bonne période dans l’histoire des Canadiens de Montréal, surtout si on les compare aux 40 précédentes.

Bien sûr, il y a eu la Coupe Stanley de 1993. Ce fut un très beau succès. Outre cela, l’équipe a atteint les finales de conférence deux fois, plusieurs années plus tard, et a raté les séries... 10 fois, et se dirigeait allégrement vers une 11e exclusion avant la fin prématurée de la présente saison. Qui pourrait cependant reprendre, même si les chances apparaissent minces à ce point-ci.

On parle donc d’un long chemin de croix pour les partisans dévoués du club.

Durant cette période, donc, on peut montrer du doigt le repêchage et le développement des jeunes comme l’une des causes premières des insuccès sportifs de l’organisation. Et si les différents directeurs généraux de l’équipe ont su réaliser quelques bons échanges au fil du temps, ils en ont aussi complété de très mauvais. Les pires ont eu un impact négatif direct sur les résultats des saisons suivantes.

Alors, histoire de faire grogner les partisans de la Sainte-Flanelle un peu, voici les dix pires échanges réalisés par le CH depuis 1990:

10 – Le 12 janvier 2012, les Canadiens envoient Mike Cammalleri (AG), Karri Ramo (G) et un choix de 5e tour aux Flames en retour de Rene Bourque (AG), Patrick Holland (C) et un choix de 2e tour.

Ça n’allait plus : Cammalleri, un buteur pourtant apprécié des partisans, montrait publiquement son désarroi devant le rendement très décevant de l’équipe lors de la pénible saison 2011-2012. Après quelques déclarations-choc de l’Ontarien, le DG de l’époque, Pierre Gauthier, décide de l’échanger aux Flames. La pièce-maîtresse, en retour, était le gros ailier Rene Bourque. Le talent de l’orgueil de Lac La Biche n’a jamais fait de doute, mais la constance de son effort, par contre, en causait beaucoup. Monsieur Cammalleri a connu des saisons de 26 et 27 buts dans les années suivantes. Monsieur Bourque, pas vraiment, même s’il a eu de bonnes séries en 2014.

9 – Le 9 décembre 2011, les Canadiens envoient Jaroslav Spacek (D) aux Hurricanes en retour de Tomas Kaberle (D)

Quelques semaines avant l’échange de Cammalleri, Gauthier réalisait un autre «coup de maître» en allant chercher Monsieur Kaberle en retour de Monsieur Spacek. Spacek, plutôt nul lors de son passage à Montréal, n’était pas une grosse perte, mais son contrat achevait. En revanche, Kaberle venait de signer un pacte de trois ans à 4,25 millions $ par année avec les ‘Canes et il était clairement rincé, la preuve étant que le DG Jim Rutherford était déjà prêt à le laisser aller... en retour de Spacek. N’importe qui se serait méfié, mais pas Gauthier, qui voulait peut-être essayer de sauver son poste à l’époque. En juin 2013, le CH rachetait le contrat de Kaberle, qui n’a plus rejoué dans la LNH par la suite.

8 – Le 19 août 1994, les Canadiens envoient Guy Carbonneau (C) aux Blues en retour de Jim Montgomery (C)

Pas besoin de trop revenir sur les circonstances : disons simplement qu’à l’été 1994, le «gérant général» de l’époque, Serge Savard, était pris pour échanger son capitaine, Guy Carbonneau. Celui-ci avait gagné deux Coupes Stanley avec l’équipe et avait mis la main trois fois sur le trophée Selke. L’échanger, c’est une chose, mais le problème, c’est qu’il n’a pas eu grand-chose en retour. Montgomery n’a joué que cinq petits matchs avec l’équipe et il était déjà parti avant la fin de la saison 1994-1995. Carbonneau, lui, avait peut-être 34 ans, mais il était loin d’être fini. Il a joué encore six saisons, se montrant toujours très utile à titre d’attaquant défensif en plus de remporter une troisième Coupe à Dallas en 1999.

7 – Le 4 septembre 1990, les Canadiens échangent Claude Lemieux (AD) aux Devils en retour de Sylvain Turgeon (AG)

Au moment de l’échange, rien de trop choquant : Lemieux, essentiel à l’équipe en séries, venait cependant de connaître une campagne difficile et en Turgeon, le CH obtenait un gars qui avait eu des saisons de 40 et 45 buts dans le passé. Sauf que... leurs carrières ont pris des tangentes différentes par la suite. Lemieux a repris son envol et a mis la main sur trois autres Coupes Stanley (après celle de 1986 avec le CH). Turgeon, lui, a marqué 14 buts en 75 matchs à Montréal, étant longtemps blessé, avant d’être réclamé par les Sénateurs au repêchage d’expansion de 1992, où il a connu un éphémère regain de vie. En 1995-1996, il n’était plus dans la LNH.

6 – Le 30 septembre 2006, les Canadiens envoient Mike Ribeiro (C) et un choix de 6e tour aux Stars en retour de Janne Niinimaa (D) et un choix de 5e tour

Lorsque Bob Gainey a conclu cet échange, le désir de se débarrasser de Ribeiro, un gars talentueux mais sulfureux, était évident. Le gros problème, cependant, est ce qu’il a obtenu en retour : Janne Niinimaa a été absolument mauvais à Montréal et la saison suivante, il n’était plus dans la LNH. Ribeiro, malgré certaines mauvaises habitudes, a fait une belle carrière dans la LNH en obtenant 640 points en 798 matchs après avoir quitté Montréal. Ouch.

5 – Le 9 février 1995, les Canadiens envoient John LeClair (AG), Gilbert Dionne (AD) et Éric Desjardins (D) aux Flyers en retour de Mark Recchi (AD) et un choix de 3e tour

On ne peut pas dire que le Canadien a reçu un mauvais joueur dans cet échange : Recchi était un ailier d’élite qui a rendu de bons services à l’équipe pendant son passage à Montréal. Le problème, c’est le prix qu’il a coûté. Desjardins a été un défenseur de premier plan et un leader à «Philly» pendant plus de dix ans. LeClair, lui, a immédiatement explosé aux côtés d’Eric Lindros en réalisant trois saisons de 50 buts et deux autres de 40. Donnons cependant le bénéfice du doute à Serge Savard : LeClair était un assez bon joueur à Montréal, mais il n’avait pas l’air d’un futur marqueur de 50 buts. Son éclosion, en rétrospective, était quand même une surprise.

4 – Le 29 octobre 1996, les Canadiens envoient Pierre Turgeon (C), Rory Fitzpatrick (D) et Craig Conroy (C) aux Blues en retour de Shayne Corson (AG), Murray Baron (D) et un choix de 5e tour

Ayoye. Par où commencer? Turgeon était le capitaine de l’équipe, un gars d’ici et l’un des meilleurs fabricants de jeux de la LNH. Mais même s’il vient de connaître une saison de 96 points (!!), ses relations ne semblent pas très bonnes avec l’entraîneur Mario Tremblay et il demande à être échangé.

Le DG de l’époque, Réjean Houle, répond en envoyant Turgeon à St. Louis pour rapatrier Corson et amener Baron, un gros défenseur. Corson a été correct, un bon leader à Montréal pendant quatre autres saisons. Baron, lui, a vu de près le poing de Troy Mallette un bon soir à Boston et il était reparti avant la fin de la saison.

Turgeon a connu neuf autres saisons productives dans la LNH, par la suite, dont le CH aurait certainement pu profiter. Et Conroy, jeune inconnu avec 13 matchs dans la LNH au compteur, est devenu plus tard un solide joueur qui a évolué pendant 16 saisons, terminant sa carrière avec plus de 1000 matchs et 542 points. Un échange absolument désastreux.

3 – Le 30 juin 2009, les Canadiens envoient Chris Higgins (AG), Ryan McDonagh (D), Pavel Valentenko (D) et Doug Janik (D) aux Rangers en retour de Scott Gomez (C), Tom Pyatt (AG) et Michael Busto (D)

Quelle catastrophe. Le CH avait désespérément besoin d’un centre de premier plan à l’époque (un thème récurrent on dirait) et après avoir frappé dans le vide avec Vincent Lecavalier, s’était finalement rabattu sur le «Gomer» à l’été 2009. Disons que les Rangers ont gagné cet échange. Si Higgins n’a rien cassé à New York, McDonagh est devenu un défenseur de fort calibre et a été capitaine de l’équipe pendant quelques saisons. Il demeure à ce jour un joueur de qualité avec le Lightning. Gomez, lui, a connu une première saison très correcte avec l’équipe, mais c’est parti en couille par la suite. On se rappelle tous de son année sans marquer. Payé plus de sept millions $ par saison, c’était une vraie honte. Le CH a fini par racheter son contrat à la sortie du lock-out de l’automne 2012. Et ce n’était pas trop tôt.

2 – Le 29 juin 1990, les Canadiens envoient Chris Chelios (D) et un choix de 2e tour aux Blackhawks en retour de Denis Savard (C)

Le DG de l’époque, Serge Savard, admet aujourd’hui s’être trompé lors de cet échange. Chelios, pourtant un très bon défenseur encore jeune, avait, pour des raisons un peu mystérieuses, été envoyé aux Hawks contre un Denis Savard qu’on croyait encore très bon. Savard n’a pas été mauvais à Montréal, obtenant même 70 points en 1991-1992, mais après plusieurs campagnes de 100 points à Chicago, il n’était plus le même joueur. À l’automne 1993, il n’était plus en ville. À l’inverse, Chelios a remporté deux autres trophées Norris et a joué dans la LNH jusqu’à l’âge de 47 ans (!!). Disons qu’il n’aurait pas nui au CH durant cette période!

1 – Le 6 décembre 1995, les Canadiens échangent Patrick Roy (G) et Mike Keane (AD) à l’Avalanche contre Jocelyn Thibault (G), Andrei Kovalenko (AD) et Martin Rucinsky (AG)

Le déclin sportif généralisé, la perte de lustre graduelle de l’organisation des Canadiens, elle a commencé là. Quatre jours plus tôt, Roy était sorti d’un match désastreux contre les Red Wings au Forum en annonçant au président de l’équipe, Ronald Corey, qu’il en avait fini avec le CH. Lui aussi avait eu du mal avec l’entraîneur Mario Tremblay, apparemment.

Forcé de bouger, Réjean Houle appuie vite sur la gâchette en envoyant le gardien étoile au Colorado en compagnie de son capitaine, Mike Keane. On ne peut pas dire que le retour était absolument mauvais : Thibault était certainement un gardien de la LNH, un bon gars de surcroît, et si Kovalenko n’a pas fait long feu, Rucinsky a été un attaquant décent à Montréal jusqu’en 2001.

Le problème, c’est que Roy est peut-être le meilleur gardien de l’histoire du hockey. Un athlète dominant, intimidant même, une authentique vedette de la LNH qui avait déjà donné deux Coupes Stanley au CH et qui allait en apporter deux autres à sa nouvelle équipe. Il était pratiquement impossible de gagner un échange en le laissant partir. En plus, il avait fallu que Keane, un très bon leader, parte lui aussi. Le CH ne s’en est jamais remis. Après l’échange de Pierre Turgeon quelques mois plus tard, l’équipe allait tranquillement se diriger vers une période de vaches maigres marquée par trois exclusions des séries consécutives.

Enfin, on vous voit venir. Aucun échange de l’actuel DG Marc Bergevin dans cette liste? Hé non. Bergevin est loin d’être parfait, mais il n’a réalisé aucun échange aussi mauvais, ou lourd de conséquences que ceux décrits sur cette liste. Certains auront envie d’évoquer l’envoi de Mikhail Sergachev au Lightning contre Jonathan Drouin, mais en fait, il est encore trop tôt pour s’en faire une opinion définitive. On réalise aujourd’hui que l’échange Subban-Weber n’était certainement pas catastrophique non plus. La faille principale de l’ère Bergevin se trouve surtout au chapitre du repêchage et du développement des jeunes joueurs. Outre Brendan Gallagher et Carey Price, aucun des joueurs importants de l’édition actuelle n’a été repêché par l’organisation. Ça veut tout dire.